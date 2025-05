Un papa que se baña en el río, monta a caballo y sabe cocinar

Indudablemente, la irrupción de la misericordia y del amor de Dios en la historia humana es continua, sorprendente y potente. Su actuación siempre genera el bien y la bondad, la dicha y el gozo, la confianza y la seguridad. Siempre ofrece a su Iglesia, líderes que se hacen compañeros de camino, promotores de la fraternidad, de la comunión, de la unidad, de la caridad y de la compasión.

Los líderes que Dios suscita para su pueblo son, en esencia, modelos de servicio, de humildad y de visión, que se enfocan en la salud humana, espiritual y emocional de las personas y en la expansión del reino de Dios. Tales líderes suelen destacar por su fe, su obediencia a Dios, su conocimiento de las Escrituras y su capacidad para inspirar y motivar a otros. Su ejemplo, como el de Jesucristo, es de servicio, no de dominio, y se centran en el crecimiento espiritual y el desarrollo de la fe de quienes les han sido confiados.

Por ejemplo, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco presentan características distintivas en su liderazgo y enfoque, les unifica el amor. Juan Pablo II fue conocido por su carisma, sus viajes a numerosos países y su lucha contra el comunismo. Benedicto XVI, por su parte, destacó por su profundidad intelectual, su énfasis en la tradición y su enfoque en la teología. Francisco se caracterizó por su humildad, su enfoque en la justicia social, su cercanía con los más necesitados y por su capacidad de hablar con imágenes y metáforas elocuentes.

El Cardenal Robert Francis Prevost, ahora Papa León XIV, ha demostrado un carisma religioso marcado por su compromiso con la cercanía, la misión y la unidad. Su lema episcopal, "In Illo uno unum" (“En el único Cristo somos uno”), refleja su enfoque en la unidad desde el carisma agustiniano. Además, ha destacado por su trabajo pastoral en América Latina, especialmente en Perú, donde se centró en la formación sacerdotal, la atención a los más vulnerables y a la defensa de los derechos humanos.

Su elección no ha sido una lucha entre conservadores y progresistas, sino la valoración de una visión amplia, con vocación de unidad y un corazón de pastor. Un pastor con una profunda mirada universal: general de los agustinos, conoce y entiende la Iglesia latinoamericana, conoce la iglesia norteamericana y está familiarizado con la dinámica de la curia romana. Es un Papa americano que habla de paz y no de guerra, que habla de puentes y no de muros. Un Pontífice que proclama al mundo que la paz tiene que ser desarmada y desarmarte. Un misionero que predica el evangelio del amor, promoviendo la paz desde la humildad. Un agustino iluminado por la espiritualidad y carisma de san Agustín: “con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo”. Un papa matemático, políglota y aficionado al tenis; que se baña en el río, monta a caballo y sabe cocinar

¡Viva el Papa León XIV!