Retórica del periodismo: hecho, discurso, verdad y Poder

El profesional dominicano de las comunicaciones por lo regular habita las intensivas y extensivas redes del conflicto de intereses. Situación lastimera que afecta la calidad del rol informacional basado, más que en la verdad, en la objetividad. La razón es simple: ¿quién puede ser ciento por ciento veraz y objetivo en los sistemas nacionales de las comunicaciones?

La veracidad puede resultar reñida con los propios fines y hasta con las requeridas garantías de supervivencia, el bienestar y las aspiraciones de los profesionales del área y sus familias. Significa más que la relatoría de acontecimientos, discursos y sucesos que, en estricto sentido, su transmisión a las audiencias es más del interés de voceros y actores que de los colectivos. Esos emisores son portadores, origen y fuentes de conflictos de intereses: acceden al Ágora para articularse a favor de lo exclusivo, “lo suyo”, lo propio antes que para favorecer a la sociedad.

En las redes de la actual multimedia, todo hecho o discurso, sin embargo, puede ser abordado, tratado y expuesto objetivamente.

Más difícil ocurre con la verdad.

Se declararía entonces una especie de agnosticismo inherente a la información que de los hechos/sucesos dice lo que manda la pentada 5Ws, regulando el abordaje, exposición y transmisión del pensar sobre sucesos. Es un leid tan aquilatado por el periodismo persecutor de la “objetividad” que, partiendo de su construcción desde la retórica orientada a la persuasión, desembarca sin culpas y por obligación en sus “quién, qué, cuándo, dónde y por qué” para simplificarse las cosas informativas, limitándose a lo estrictamente narrativo, en una lógica espacio-temporal férrea que que impide ejercer los medios desde acepciones o pretensiones filosóficas, aunque sean capaces de construir esas referencias que hoy se designan percepción, para nutrir de contenido a la imaginación y al razonar que permiten al pensamiento fijar las sinapsis de los paradigmas.

No es el periodismo, estrictamente, espacio ni disciplina para lo analítico; transliteración, tal vez sí. Al menos el que no es de opinión: con el cual un actor elucubra en público en torno a lo que le venga en deseo y emite sus consideraciones esperando, nueva vez, que las consuman audiencias que no han sido preguntadas sobre ¿Quieres este contenido? ¿De esto deseas que diserte? Disertaciones son hoy los flujos digitales y, de ser cierto que el medio es el mensaje, los delatores de cómo los intereses de alguien se pretender imponer sobre los demás.

Se responderá que Todo lector emite un consentimiento que hoy al fin queda registrado en las estadísticas de accesos web que con tanto escrúpulo, eficacia y exactitud colectan los Cpanel de los alojamientos, para suplir datos a los diseñadores de estrategias de lectorías y de visibilidad. Los responsables de las arquitecturas temática y de contenidos las colectan, abordan e indican entusiastas para demostrar el interés manifiesto del público: ¡Esto es lo que más se lee…!, muestran a los jefes de redacción y a los directores, y por ahí María se va.

Este tipo de consideraciones, en medio del ejercicio periodístico actual, adquiere calidad utilitaria y, en doble, vía, construye un sesgo de carácter condicionador operante orientado a los mercados: al ser lo preferido por otros —poderes tras el trono— denominados emisores de publicidad.

Sólo la magia posibilitaría la presencia significativa, regular y entusiasta en las publicaciones y coberturas mediáticas de los temas que “no venden”. Y adiós a todo lo que tiene que ver con la verdad porque, ¿cuánta gente desea saber algo como que el intestino aloja el mayor ejército protector del sistema inmune? La gente quiere comer, incluso noticias, ¡y ya!

Regresando al tema, decimos verdad y objetividad no son correspondientes, semejantes ni iguales. Si las 5Ws configuran una estrategia constructiva del discurso periodístico son, entonces, instrumento de un saber limitado y relativo. Por la misma precitada razón.

Desde Aristóteles (Gracia, Macedonia: n 384 - †322 a.C), la Retórica inmanente al hecho comunicativo postuló la existencia de una finalidad divorciada de la verdad. Lo suyo es persuadir, mediante la teorización y participación de los tres actores básicos del hecho comunicacional: el emisor, el receptor y el discurso (mensaje). En las páginas de su “Ética a Nicómaco” (siglo IV a.C.) dedicadas a la Retórica, el estagirita lo expresó así: “Definamos retórica como la capacidad de teorizar, en cada caso, sobre lo que es capaz de persuadir”.

El conflicto de intereses subyacente al emisor, de donde puede nacer la afectación de no verdad del hecho comunicacional, fue intuido entonces: “Hay tres especies de pruebas por persuasión proporcionadas por el discurso” —afirmó Aristóteles para agregar— “unas están en el carácter del que habla; otras, en poner al oyente en una determinada disposición; otras, en el propio discurso, por lo que demuestra o parece demostrar”.

El objetivo del hecho retórico, de dialogar con las masas —lo que el periodismo hace hoy de forma globalizada— se postuló, desde Aristóteles, como recurso de la persuasión de interlocutores (receptor, por más interactivo, “de doble vía”, que hoy sea), no de la verdad. El conflicto de intereses entre verdad y discurso periodístico basado exclusivamente en la Retórica de las 5Ws, nace del “carácter del emisor”, cuyo objetivo no es llegar a o formular una verdad, sino “en poner al oyente en una determinada disposición”.

Es lo que el periodismo global está logrando actualmente: colocando a las audiencias en determinadas y previsibles posiciones derivadas de su consumo positivo de la información recibida.

La propaganda y la publicidad parecen constituir los grados extremos de ejercer esta —considerada desde la verdad— aberración que tanto esclaviza al Ser pues lo construye desde discursos que ajenos les son y que, por demás, no son emitidos pensando en la verdad de sus intereses, conveniencia y bienestar.

De aquí que la prudencia indique la necesidad de incrementar el escepticismo ante lo informacional y, en casos extremos, activar —al menos en lo básico— una dimensión agnóstica en torno a su interés y/capacidad para acceder a la verdad o procurarla. Un ámbito tan relativista y centrípeto que parecería evocar la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer.

La verdad, reiteramos, no es objetividad. El periodismo y los medios, ejerciendo la retórica de las 5Ws con abnegación y entereza, verificando fuentes y contraponiendo discurso y realidad, contribuyen a un ejercicio profesional con pese a sus claros conflictos de intereses ante la sociedad y la aspiración de Verdad subsume el discurso y su pretensión de verdad en la historia del mismo hecho, los mismos discursos y sus actores, ante diversas audiencias.

Para contextualizar, cabe una pregunta: entre tantas guerras, inmediatez y parcialidad informacional, ¿quién tiene la verdad y el derecho para provocar, pretender y matar, saturar los medios a nivel global?

La respuesta es simple: la verdad no. Los de siempre, sí. ¡Desde la cruel violencia de las armas y del Poder!