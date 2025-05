La puerta por donde no se debe cruzar

Siempre he abierto puertas indebidas, de esas que no llevan a ninguna parte. Lo hecho en busca de lugares menos concurrentes, donde la gente supuestamente es distinta. Pero una vez abiertas, siempre he encontrado también yerbazales inhóspitos, abismos, tormentas y serpientes venenosas. Prefiero abrir esas puertas antes que otras más seguras que conducen a lugares conocidos donde paisajes hermosos vuelan por los aires. No es que prefiera las calamidades, pero me siento más cómodo en tabernas de mala muerte que en restaurantes de lujo.

Me parezco a Vicente Espinel, el juglar que iba de comarca en comarca, vihuela al hombro, sin otro anhelo que cantar en Palacios, para después marcharse con dignidad asombrosa.

He sobrevivido a un mundo que solo conoce el acto de guerrear. En la Biblia se relata el primer gran combate entre Caín y Abel que terminó con la muerte del segundo. Es decir, narra la victoria del mal contra el bien. De ahí en adelante le han sobrado motivos a los humanos para matarse entre sí como si fueran soldados de plomo, manipulados por una mano oculta. La historia de la humanidad es un relato de villanos, fusil al hombro, arrasándolo todo a su paso. Pueden ir vestidos como mejor les plazca, uniformes de guerreros, trajes de abogado, batas médicas o trajes de baño, siempre con lentes oscuros, sombreros de cartón y camisas con olores a incienso. Eso no los inhibe de ser dioses que andan ocultos porque han salvado sus naves por esperanzas no cumplidas.

No me importan las luces que brillan a lo lejos porque no son luces, sino vagas ilusiones solo disponibles detrás de puertas que obligan a ser manipulados. Ilusiones que siempre estarán a mano del viajero que intente salir a hacerlas suyas porque al final saldrán de su entorno con la misma prisa con que brillan.

Salgo todos los días a la calle como quien sale a un parque de diversiones, no en busca de aparatos que auguran felicidad momentánea, sino para jugarme el todo por el todo. Veo la prisa del Metro cruzando sus raíles, o autos que avanzan tratando de alcanzar una prontitud que desvanece la ilusión de mis colegas que intentan convertir los secretos estatales en noticias verdaderas para el gran público que espera avisos de tiempo, o la mirada aterradora de la gente ante un pan que “a la puerta del horno se nos quema”. No me queda otro remedio de ser uno más entre el rebaño porque esa fue la puerta que decidí cruzar. No me arrepiento de ser quien soy a esta hora en que el género humano pende de un hilo a punto de anudarse.

Mis días transcurren entre la nostalgia y la escritura. Y no le hago culto a la apariencia. Me da lo mismo amanecer en mi camastro o en un sofá donde después de muchas volteretas, puedo concentrar el sueño. La nostalgia no me viene por volver a lo que fui, sino por el final que me espera en algún recodo del tiempo. La escritura es mi comunión, el acto que me hace gente. Cuando la ejerzo, hago míos los rumores y los transformo en historias sin pensar en gustos y edades. En ese proceso olvido el orden, confundo párrafos, pero siempre encuentro la forma de enganzarlos para ser distinto. Procuro que mis lectores vean el producto limpio, tentador, con trampas y señuelos raros. A veces, la idea me llega a medianoche, ya bien por un sueño o disfrutando un juego béisbol. Por ello tengo sobre mi mesa de noche una libreta de apuntes para guardar ocurrencias en forma de garabatos, esas que la mayoría de las veces caen en el zafacón del olvido.

Y todo eso lo hago sin rendirle cuentas a nadie. Es mi dicha, mi placer, mi homenaje a estar dentro del círculo homogeneo que tanto amo y que algunos llaman vida.