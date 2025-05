La bioética como anti-poder en un mundo tecnocrático

En un mundo que avanza a pasos agigantados, donde la tecnología y la ciencia progresan rápidamente, también se aceleran las decisiones, lo que puede llevarnos a dejar atrás algo esencial: la reflexión ética. Es aquí donde entra la bioética, no como un freno al desarrollo, sino como una guía que pone a las personas —y su dignidad— en el centro de las decisiones, recordándonos que lo humano no debe perderse en lo técnico.

La bioética es el campo que estudia los dilemas que surgen cuando la vida, la salud, la tecnología y la sociedad se entrecruzan. Más que un concepto académico, es una forma de pensar y decidir con responsabilidad ética en situaciones reales.

Durante la pandemia de COVID-19, muchas medidas tomadas fueron necesarias, pero también quedó claro que, sin espacios de reflexión bioética, hay sectores que pueden quedar sin voz. Las comunidades más vulnerables, por ejemplo, muchas veces fueron receptoras de decisiones, no participantes. Lo mismo ocurre fuera de los contextos de emergencia: desde las políticas ambientales hasta la implementación de nuevas tecnologías en salud, se toman decisiones que impactan vidas sin siempre contar con quienes serán más afectados. Y detrás de muchas de estas decisiones, se esconde una falacia peligrosa: la idea de que lo técnico es incuestionable, que quienes “saben” deben decidir, y los demás simplemente acatar. Como si saber de ciencia fuera suficiente para saber qué es lo justo.

Aquí es donde la bioética puede convertirse en un contrapeso necesario. No para detener los avances, sino para hacerlos más humanos. Alguien que reflexiona antes de decidir, que escucha al otro antes de actuar, no es más lento, es más consciente.

Michel Foucault, el filósofo francés, hablaba del biopoder: esa forma de control sobre la vida que ejercen los sistemas cuando deciden por la gente, sin la gente. Frente a eso, la bioética se plantea como un anti poder, un espacio de equilibrio donde los derechos y la dignidad no se pierdan entre cifras y procedimientos.

Martha Nussbaum, otra gran pensadora, nos recuerda que cada ser humano debe tener la oportunidad real de vivir con dignidad, desarrollarse y participar en las decisiones que afectan su vida. Eso es lo que la bioética permite: no solo pensar qué es mejor, sino para quién, con quién y cómo.

Para que eso sea posible, la bioética no puede quedarse entre libros o expertos. Debe enseñarse, hablarse, vivirse. En las aulas, en los medios, en las comunidades. Cuanto más la conozcamos, más herramientas tendremos para argumentar, para dialogar, para construir decisiones justas, no desde la conveniencia, sino desde la ética.

Hace escasos cinco años, la pandemia nos puso a prueba. Ahora, vale la pena preguntarnos: ¿Estamos más preparados, no solo en recursos, sino en reflexión ética? ¿Aprendimos lo suficiente para incluir más voces y abordar las brechas sociales, económicas y de justicia que siguen creciendo en situaciones críticas? La preparación implica educar, reflexionar y construir espacios donde se escuche antes de decidir, asegurando que la equidad no sea solo una idea, sino una práctica real.

Pienso en Pinocho, ese personaje de madera que deseaba ser humano. No fue la obediencia ciega ni seguir la corriente lo que lo transformó, sino el valor de decir la verdad, de actuar bien, aunque no fuera fácil. En ese acto ético se volvió más humano, dejó de ser un títere. Quizá la bioética tenga ese mismo poder: ayudarnos a decidir, no como autómatas, sino como personas libres y conscientes.

Hoy más que nunca, necesitamos decisiones con rostro humano. La bioética nos ofrece ese camino, pero solo si la conocemos, solo si la practicamos. El desafío es significativo, pero vale la pena, porque reflexionar antes de actuar puede marcar la diferencia entre simplemente hacer y hacer bien.

El doctor Michael A. Alcántara Minaya es coordinador del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Iberoamericana, Unibe, profesor de Estadística y Epidemiología, y miembro de la Carrera Nacional de Investigación.