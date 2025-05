El abrazo de Luis y Leonel (¿)

Como las dos principales figuras del pais en la actualidad, uno jefe del gobierno y el otro líder de la oposición, Luis Abinader y Leonel Fernández dieron una muy oportuna y ejemplarizadora muestra de civilidad y madurez política, en el acto de clausura del congreso internacional de juristas recién celebrado en suelo dominicano.

La espontaneidad de ambos, libre de competencias y de las mezquindades propias de la política partidaria, se puso de manifiesto y se sello con un abrazo y un alzamiento de manos que los asistentes celebraron con un cerrado aplauso y visibles muestras de satisfacción.

El simbolismo reflejado en aquel gesto, en un momento crucial y que precisa de la unidad y coincidencia de todos los dominicanos para encarar la incontrolada migración haitiana hacia nuestro territorio, no pudo ser mayor. Con razón el moderador del evento se dirigió al presidente en ejercicio y al exgobernante diciéndoles que:” Ustedes están manteniendo viva esa llama”, al tiempo de exhortarles a que “sigan formando las nuevas generaciones, para que mantengan ese espíritu de concordia y colaboración, de competencia y de pluralismo”. Lamentable que los expresidentes Danilo Medina e Hipólito Mejía, aun no siendo abogados, no estuvieran presentes en ese escenario, para que las muestras de cordialidad y de madurez del liderazgo político del pais, dentro de sus diferencias e intereses particulares, se evidenciaran de un modo más amplio. Porque en esas circunstancias, donde la apuesta al fracaso del otro no esté en juego, nadie pierde; todos ganan, pero el más beneficiado es el pais, si todos sus ciudadanos se unen y coinciden cerrando fila en defensa de un tema nación, como el de la migración ilegal haitiana, el gasto en las parturientas y las demás derivaciones de lo que, de un problema, ha derivado en un gran dolor de cabeza y una seria amenaza para nuestro territorio. De ahí mi sugerencia en el Sondeo anterior, de que Abinader llamara e invitara a una cumbre a los expresidentes Leonel, Danilo e Hipólito (incluía al excanciller Miguel Vargas), para abordar, como tema de país, el caso-crisis de Haití. Con satisfacción vi dos días después que el gobernante hacia la invitación al respecto. Ante un peligro que envuelve al colectivo nacional, el país - no solo Luis- debe dar un paso al frente. Y lo cierto es que los expresidentes y el que este en funciones no solo deben coincidir en la funeraria, sino en todo caso especial que demande unidad nacional. ¡A trillar esa cultura, entonces! encar-medios@hotmail.com