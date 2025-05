Según el testamento del Papa Francisco, es lo único que debe leerse en su tumba: “Franciscus”.

Del Papa Francisco se podría decir con propiedad lo que una vez escuché en inglés, referido a cierta persona: Always charming.

Siempre encantador. Pienso que nadie podrá decir que se acercó a él y recibió un trato frío o indiferente. Ante él se sentía siempre la calidez humana.

Y parece que no siempre fue así.

Yo encontré al Cardenal Bergoglio en la casa de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, en Buenos Aires, en marzo del 2010. Él fue a presidir una Eucaristía para el grupo de toda América Latina, que participaba en un Congreso de Pastoral de la Cultura. Al final de dicha celebración, algunos pasamos a saludarlo, todavía en la sacristía.

Tiempo después, cuando ya él llevaba algún tiempo residiendo en Roma como Sumo Pontífice, me encontré con un obispo argentino y, por supuesto, hablamos del Papa. Le hablé de mi saludo en casa de Las Esclavas, y que me había parecido muy adusto, demasiado serio.

—Así era— me contestó el obispo.

—Pero ahora es muy simpático— le dije.

—Ciertamente— contestó.

—¿Y entonces?— expresé yo.

—¡Es obra del Espíritu Santo!— fue su respuesta sana, mientras sonreía.

Sobre su pontificado no diré casi nada. Porque, además, ¿quién soy yo para juzgar una obra tan ingente?

Como es sabido, en el 2015 nos tocó la visita ad límina a los obispos de la República Dominicana. A ella me refiero con algunos detalles en mi libro Recuerdos del Camino.

Desde el Papa Benedicto, ya no hubo entrevista privada de cada obispo con el Santo Padre, como la había en tiempos de San Juan Pablo II. Así pues, el encuentro con el Pontífice fue de todo el grupo de obispos y secretarios de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

Tuvimos nuestro encuentro y, como he dicho, todo en un tono muy cordial por parte del Papa Francisco y de nosotros los obispos.

Todo el mundo conoció la espontaneidad del Papa Francisco al expresarse; creo que en los medios hablaban de su “modo desenfadado”. Solo que la espontaneidad tiene su precio, y lo sabemos bien quienes transitamos ese camino.

Al concluir el referido encuentro grupal con el Papa, dije a uno de los obispos mayores: “Tenemos que ayudarlo”. Eso fue lo que me salió, aunque se pudiera decir como de Pedro en el Evangelio: “No sabía lo que decía” (Marcos 9,6).

La mía fue una expresión imprevista, atrevida; pero, pensándolo bien, supongo que parte esencial de la sinodalidad es ayudar y dejarse ayudar, aunque se trate del Sumo Pontífice. En eso, saliendo del mismo salón del encuentro con el Papa, se me acercó otro de los obispos mayores y me comentó: “No todo se debe decir...”.

Cuando me alojaron en la Casa Santa Marta en 1999, en mi primera visita ad límina, no sé por qué motivo me tocó una especie de suite. Hasta bromeaban conmigo algunos hermanos obispos, en razón de ese hecho; yo era entonces el benjamín de los obispos. Ciertamente era una habitación bien desahogada.

Ya se sabe que cuando llegó el Papa Francisco prefirió vivir en la Casa Santa Marta. Se dijo que por humildad. Oí también que era más seguro para el pontífice comer con otros... Lo que recuerdo como razón dada por el mismo Papa es su hábito de vivir en comunidad.

Hace poco vi circulando en las redes sociales comentarios respecto a esta decisión: que originalmente la Casa fue construida para alojar a los cardenales en cónclave. Decirlo así me parece un lujo injustificable, dado el escaso número de cónclaves. Acogía también huéspedes de diverso tipo, como lo son las conferencias episcopales en visita a Roma. Con tanto celo, que supe de un cardenal que dejó algunas de sus pertenencias en una habitación mientras viajaba a no sé donde. Al regresar no encontró nada de lo dejado en ella: habían enviado todo a la embajada de su país en Roma.

Lo cierto es que también la humildad tiene su precio. Yo lo vi estando alojado, como ya dije, en esa casa: antes se movía uno libremente para entrar y salir y para estar en ella. Otra cosa era luego, sujetos a la seguridad del Papa.

Muchos años antes, en la misma Roma, escuché a un reputado cardenal decir que el querido Papa Juan Pablo II se había equivocado al tomar algunas decisiones. No le pregunté cuáles. Pero dígame usted, el gran Juan Pablo II, que ahora es un santo de altar.

Aun contando, pues, con los detalles humanos, nadie dudará de la gran simpatía hacia la Iglesia que despertó el Papa Francisco, con signos muy elocuentes y enseñanzas tan atinadas que impactan incluso a los no creyentes.

También es verdad que muchos de sus admiradores en realidad se admiraban a sí mismos, a sus propias ideas, creyéndolas encarnadas en la mentalidad del pontífice.

Pero, sin duda, la obra está hecha. Dios recompense con creces los grandes sacrificios y sufrimientos del Papa Francisco en favor de la Iglesia y de la humanidad.

¡Descanse en paz!