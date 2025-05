¿Y la 27 con Tiradentes?

Mayo vino con agua, mucha. Los cabalosos no pueden quejarse, las primeras lluvias empezaron temprano. La incidencia de una vaguada mantuvo en alerta a muchas provincias, inundando vías, anegando casas, desbordando ríos, cañadas, etc.

Miles de familias han sido afectadas y muchas lo han perdido todo. El agua no sólo limpia, también desnuda nuestras miserias y deficiencias estructurales: puentes colapsados, calles rotas, acueductos afectados, etc.

Siempre es lo mismo y uno no acaba de entender como nuestros políticos (todos, de todos los partidos) pueden seguir tan campantes después que las aguas bajan; como no investigan qué pasó con tal o cual contrato o si la garantía se mantenía; como no aseguran las infraestructuras; como tienen el tupé de decir todos los años lo mismo cada vez que se les pregunta de limpieza de imbornales, campañas educativas para concienciar a la población, etc.

Ahora que [quizás] el año pinta con agua, vale la pena recordar noviembre de 2023 y su trágico recuento de muertes absurdas; pero vale también recordar la “Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático” creada por el presidente Luis Abinader mediante decreto 603-23 del 24 de noviembre, la cual tiene como finalidad “identificar a la mayor brevedad posible las vulnerabilidades de las principales obras públicas…”, a los fines de que desde la instancia estatal competente, sean tomadas las medidas preventivas y/o correctivas de lugar.

Presidida por el geólogo Osiris de León y conformada por reputados profesionales del área, tanto del sector público como privado, la comisión tiene el mandato de rendir informes bimestrales al presidente de la república, encomienda que, a la fecha, han venido cumpliendo escrupulosamente, generando informes técnicos detallados y precisos que dan cuenta del estado de situación de cada obra evaluada, con la correspondiente recomendación de intervención.

Hija de la necesidad, la comisión surgió como consecuencia de una tragedia, a los fines de crear condiciones que eviten la ocurrencia de otras tragedias. En ese tenor, llama la atención que a un año y seis meses de los eventos climáticos de noviembre, que hicieron colapsar parte de las estructuras del paso a desnivel de la av. 27 de Febrero con Máximo Gómez, las soluciones correctivas implementadas en el área, no hayan sido replicadas en la 27 con Tiradentes y a la entrada y salida del túnel, las cuales acusan de las mismas debilidades de base y diseño qué tenía la obra colapsada.

A mediados de 2024 la comisión entregó las recomendaciones de intervención de esas obras, y, a la fecha, no han sido iniciados los trabajos de reforzamiento en las mismas. Con tanta agua cayendo y por caer, ¿qué espera el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para intervenir dichas estructuras? Con la solución técnica probada y ejecutada, ¿por qué no han iniciado los trabajos? Poner candado después del robo es penoso, pero ponerlo después de un segundo robo, sería complicidad.