¿Estado de Derecho o de Derecha?

La deportación de mujeres inmigrantes en estado de gestación y recién paridas, así como la de centenares de niños de origen haitiano sin sus padres; la ejecución de 56 jóvenes dominicanos en lo que va de año por parte de la Policía Nacional; la negación de bonificaciones anuales a empleados de una procesadora de agua; la represión de manifestaciones de Gagá, etc., etc., etc.

La lista es interminable, los datos son contundentes: es el triste inventario de la violación sistemática de derechos fundamentales, sociales, culturales, políticos y económicos que ha padecido por décadas el pueblo dominicano.

Hoy nos encontramos en la fase “camisas negras” del neoliberalismo, donde un Estado neotrujillista arrecia su siembra de terror en los territorios de miseria, con bandas paramilitares a su servicio y con policías armados de nuevos instrumentos de represión. La derecha gobernante ha declarado una guerra al poco Estado de derecho que sobrevivía. Las facultades de derecho de las universidades guardan un silencio que hace más ruido que un quitipó. El derecho se muere en un “intercambio de disparos”.