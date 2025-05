Sueños que nada cuestan

Algunos escritores, con cierta razón, advierten tres tipos de vida para todo autor: la pública, la privada y la secreta. En mi caso, creo unir mis vidas pública y privada. Solo guardo ciertos secretos que el tiempo se encargará de sacar a la luz.

No soy oficialista. Ni periodista orgánico. Desde hace veinte años me sacaron diplomáticamente del Ministerio de Cultura porque alguien se dio cuenta de que jamás podría ser un animal nocturno dando vueltas sobre un tejado en busca de nidos abandonados para cobijarse. No me es dado usar fondos públicos para fines privados. Pero sí he colaborado con instituciones independientes que usan los fondos privados en beneficio privado, o público. Cuando escasean mis pesos acudo a fondos privados para invertirlos en mis propias publicaciones. Nada más.

Tuve un sueño raro, como todos los sueños, pero este mucho más. Me llamaban de nuevo de la Unión de Escritores de Cuba (UNEAC) para ocupar el cargo del que me sacaron a boca de jarro. Pero ahora, según mi sueño, era distinto. Resucitaron todos mis muertos, mi antiguo jefe, mis colegas de otras promociones, pintores, músicos, escritores. El único que no renació fue Nicolás Guillén. El nuevo presidente de la entidad era un joven político deconocido para mí que se dignó a mostrarme el panorama de una Habana distinta, alejada del caos ante- rior. Todo era hermoso y hasta montaron una fiesta en el mis- mo lugar donde anduve de oficina en oficina demostrando que era capaz de enfrentar con honor las mejores maneras de integrar a la vida pública, a los creadores que no tienen eco. Pero me marché de allí por la misma puerta de entrada an- te el asombro del colectivo que reclamaba mi presencia.

—Es que solamente soy un escritor —les dije.

Aquel colectivo no escuchó mis argumentos, pero me dio igual.

Dejé a todos con la palabra seca y regresé a Santo Domingo, al Listín Diario, donde me esperaba una nueva camada de jóvenes estudiantes de cine y periodismo con deseos de aprender. A las pocas semanas, una comisión vino a intentar rescatarme de mi guarida dominicana:

—Tú eres cubano y tu país de origen te necesita —proclamaron voces desconocidas. Tapé mis oídos como lo hacen las gacelas cuando otean que algo desconocido se le acerca y continué mi labor de todos los días. Aquella supuesta comisión se marchó con su discurso optimista y yo continué redactando estas memorias con la vista fija en la cabecera de mi cama, donde se agota el cansancio de todos los días. Y de aquel sueño, por suerte, desperté.

Ahora no es un sueño lo que contaré. Una vez alguien cuestionó mi estupidez al alejarme del poder. Según mi interlocutor, un migrante sin fortuna y con miles de problemas que caen como gotas de miel sobre su- testa cansada de pensar o de tratar de escribir cada día mejor, debe ser amigo del poder para vivir sin menos presión. Debía pensar un poco más en mí, en vez de llenar páginas en blanco. Sonreí ante el desafío y como respuesta, le narré la historia de un amigo que conocí de manera incidental. El hombre conocía a todos los políticos dominicanos de su época, desde presidentes hasta líderes de partidos, pero nunca se postró ante ellos para pedirles un favor. Murió como todo un caballero de bien, casi arrastrándose, en busca de anuncios para sobrevivir.

Otro gran amigo llevaba a la imprenta a publicar todos sus libros, sin pedir descuentos. Un día, el dueño lo increpó por lo que hacía y le instó a pedirle un favor, cualquiera que fuera su costo.

Mi amigo, sonrisa en labios, pensó por escasos minutos una respuesta y se la hizo partícipe una vez que tomó forma.

—Quiero solamente unas cien tarjetas de presentación, sencillas, solo con mi nombre y mi título de escritor.

Al siguiente día su deseo fue cumplido, y al entregarle las tarjetas, el dueño de la imprenta le arguyó sonriendo: —Hoy te entrego tu solicitud, pero recuerda que siempre te deberé una.

—Es mejor quedar en deuda que obligar a cumplirla -mi amigo replicó.

Y no volvió a publicar sus libros en esa lujosa impresora, ni ha pasado a cobrar el favor pendiente anunciado por su dueño.