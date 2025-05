RD, Haití y el mundo en el turbulento estanque del Poder

El mundo arde por doquier. Doquiera, la secreción de purulentos odios ancestrales y acumulados, de intereses particulares y exclusivos disfrazados de “interés nacional”, de egoísmos sin límite, de depredación y des humanidad universal incrementan, fluyen juntos determinados a desenterrar los tiempos, vocaciones y oportunismos de las eras imperiales. Juntos, acicatean la industria de la muerte; ofensivas risotadas insolentes; la burla silenciosa, estridente, insensible y ruin del Poder.

—Es un ente—, dijo aquella profesora habanera, cabeza repleta de canas, cojeras al andar.

Dialéctica del Poder

—Desde que uno, con el apoyo de muchos, representó a todos, nació para terminar siendo Historia formal en los papiros; en las paredes de los edificios de Egipto; en los templos arcaicos y medievales. Incubado en sus penumbrosas interioridades, adquirió presencia, existencia corpórea hasta que personificó en cuerpos y almas de líderes, sacerdotes y gobernantes, poseyendo finalmente a Faraón quien, en la majestad de su soberbia, se plantó desafiante ante hombres, profetas y el mismo Yhwh.

Gusta migrar, dejando tierras arrasadas y despobladas. Ocupa los carruajes de las guerras e incita a los ejércitos del hambre y la ambición a crecer, para expandirse, cambiar de tiempo y lugar.

De Egipto migró a Roma, encarnando en senadores, generales y emperadores. Atacado en su esencia terral, aspiró orígenes y dimensiones cósmicos y astrales, predestinación celestial. Pretendiendo apurar cielos —Calderón de la Barca—, se erigió pontífice papal hasta que, reuniendo cuotas de poder, dispersas y acumuladas en territorios, principados y feudos; detentadas por príncipes guerreros, ambiciosos y pretendientes de sagrado origen y estirpe, adoptó forma de monarca. Desde sus poltronas exigió dimensión social integrada, consentida y constitucional: Leviatán.

Las armas predilectas del Poder

La filosofía y sus socionarrativas siempre han sido sus aliadas predilectas. Dan a los humanos “razones” y motivos para perseguir y adorar el Poder.

Desde sus embriones reclama condición absoluta, cobra cuerpos para remozar su mocedad: un Dorian Gray (1890) —Oscar Wilde(n. Dublín, Reino Unido, 1854 – †París, 1900)—. Logra su apariencia renovada y permanente recurriendo a soberbios artilugios, las ciencias, las tecnologías y al saber. Termina auto figurándose a su exclusiva conveniencia. Indiferente, oscila entre absolutismo monopartidista o democracia, le resulta igual. La flor que ofrece como amigo trae veneno y escondido, el puñal. Su zarpazo es frontal, simulado o imprevisible. La ética y la justicia les son ajenas. Sabe de conveniencias más que de bondad. En su voz el discurso es pretexto para realizarse y ser.

Favorece y modela una psicología en sus poseídos; les insufla un fuerte sentido de validación, de pertenencia y merecimiento —en casos de desvaríos— de cuasi sagrada derecho y predestinación: verdadera desgracia para sociedades y gobernados: el gobernante —actor histórico-social que episódicamente encarna el ente Poder— no admite límites en sus prerrogativas. Su mayor anhelo: que personas y universo dependan de él. Sin él, para él, el mundo no sería ni debería ser igual.

La encarnación personal del ente Poder

Bertolt Brecht (Alemania: n. 1898- †1956) ejemplificó magistralmente cómo esa entidad se afirma imponiéndose al —y determinando el— destino de las personas.

Lo hizo presentando la transformación del hombre en la encarnación del poder.

El fragmento siguiente, del cuadro XII de la obra dramática "La vida de Galileo Galilei" —Lesben des Galilei (1939)—, ese autor postuló que El Inquisidor, ejerciendo su rol, buscaba la aprobación del entonces Papa —físico igual que Galilei y compañero de estudios en sus mocedades— para llevar al científico a la hoguera. Nótese la posición del Papa antes y después de ser vestido —encarnar el Poder— "¡con todos los ornamentos pontificios!".

"EL PAPA. — Al fin y al cabo el hombre es el físico más grande de esta época, la luz de Italia, y no un iluso cualquiera. Y tiene amigos: ahí está Versalles, ahí está la corte de Viena. Todavía son capaces de titular a la Santa Iglesia de sumidero de prejuicios podridos. ¡No le vayáis a tocar un pelo!

"EL INQUISIDOR. — Prácticamente no se necesitará hacer mucho con él. Es un hombre de la carne. En seguida se doblará.

"EL PAPA. — Galilei conoce más placeres que cualquier otro. Piensa de puro sensualismo. No podría negarse ni a un nuevo pensamiento ni a un viejo vino. Yo no quiero la condenación de principios de la física, ni gritos de batalla como: "¡Aquí la Iglesia!" y "¡Aquí la razón!" He autorizado su libro siempre que expresara la opinión que la última palabra no la tiene la ciencia sino la fe. Y él ha cumplido.

"EL INQUISIDOR. — Sí, ¿pero de qué manera? En su libro disputan un imbécil, que por supuesto representa los puntos de vista aristotélicos y un hombre inteligente que, naturalmente, representa las ideas del señor Galilei. Y la observación final, ¿quién la expresa?

"EL PAPA. — ¿Qué, otra cosa más? ¿Quién dice la nuestra?

"EL INQUISIDOR. — El inteligente no.

"EL PAPA. — ¡Es una desfachatez! Ese pataleo en los corredores es insoportable. ¿Ha venido acaso el mundo entero?

"EL INQUISIDOR. — No todo, pero su mejor parte. (Pausa. El Papa está ahora con todos los ornamentos pontificios).

"EL PAPA. — Lo máximo es mostrarle los instrumentos.

"EL INQUISIDOR. — Eso bastará, Vuestra Santidad. El señor Galilei entiende de instrumentos".

Postulación del supuesto de que posee dos caras el Poder: en sus “grados subalternos” es terrible y cruel; en su expresión supra, capaz de excepciones e indulgencias que lo fortalezcan.

Desarrollado y constituido en ente personalizado, el poder no conoce vuelta a atrás. Impone su autoridad y dominio sobre territorios, estados, gobiernos, organizaciones, actores de todo tipo y doctrinarios; modela a su conveniencia y fin las relaciones humanas, las riquezas y la propiedad.

RD frente a Haití en el estanque caribeño conflictuado

A tal dualidad el mundo y nuestro país asisten hoy. Poderes subalternos actuando, tratando de fortalecerse, en la escena global: recurriendo a una inaudita brutalidad, al chantaje de la fuerza, a las muertes en masas; al salvajismo simulado bajo el camuflaje del dominio económico, armamentista o comercial.

Enfrascados en esas dimensiones globalitas, existen insularidades que no son de interés.

Allá, ejércitos menos poderos e incipientes procuradores de Poder van tras lo que les dicte su albedrío. Adoptando conductas aventureras, tenaces e insensibles no observan las consecuencias probables de sus actos, para ellos, la gente, sus pueblos y el mundo en general.

Otros, como las bandas haitianas, determinadas a una guerra sin límites para establecerse como gobierno allí donde autoridades legítimas no hay. Su probable triunfo los colocaría ante un conjunto de opciones derivadas de su historia, su cultura y la ambición de poder de sus actuales líderes.

En esa tríada, ya que su campaña actual y argumentos para reclutar adhesiones cultivan, infunden y difunden el odio radical hacia la República Dominicana, la pretensión de una isla suya, única y total, nuestra nación debe prepararse como nunca antes. Porque más allá de Haití, RD tiene competidores que, con mucha probabilidad, podrían estar echando leña al fuego que arde en ese trozo de isla. Hay enemigos de los amigos dominicanos que probablemente puedan actuar contra nuestro país, para “asestar un golpe al imperio aliado”. ¿Qué tan peligroso es ser amigo del gran enemigo de algunos de nuestros vecinos cercanos?

Eso se debe medir, recordando que una escalada de los conflictos haitianos lanzará hacia el territorio dominicano a esa riada humana, de manera simultánea y coordinada, una que sin dudas puede superar el millón.

El gobierno nuestro, ¿debe despoblar dos o tres kilómetros Oeste-Este desde la frontera?

Para facilitar —ojalá no sea necesaria— la movilidad y logística militar.

Y olvidar, hasta que haya solución, el mercado “binacional” que allí sólo ha servido para avituallar lo peor y que aquí, ¿entroniza la desigualdad social?

Urge proteger a nuestra población e integridad territorial de riesgos ante una eventual y bien probable investida de tal magnitud.

Porque la semilla más atroz, inicial y brutal desde la cual el ente Poder se construye es el hambre. Para hacerlo, usa como carne de cañón a quienes tienen nada que perder; para quienes hasta la posesión y obtención de un mendrugo es una muy grande necesidad, urgencia y aspiración.

Las insufribles carencias y hambre generalizadas imperantes en Haití son, hoy, la mayor amenaza que se ciernen sobre la República Dominicana, pues son el combustible de los crecientes ejércitos de vándalos que crecen allí.

Advertencia urgente hoy. Para que, siendo cierto o no que la sultana Aixa dijo al último rey islámico de Granada, Boabdil el Chico, la frase “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”, jamás debamos pronunciarla, ni recurrir a ella para auto flagelarnos con recriminación igual.