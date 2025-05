Los hospitales como centros de retención

Con los denominados “Protocolo hospitalarios” se ha pretendido convertir los centros de salud en lugares de retención de inmigrantes. No estamos en contra de que a el país devuelva los indocumentados. Esa es una política de cada nación. Lo que se aplica en el país en este momento, son medidas de oportunidades. Aunque mediáticamente se afirma que el interés es controlar la entrada de indocumentados haitianos, la realidad es que en donde se debe ser riguroso es en la frontera.

Es inexplicable que mientras se anuncian “masivas deportaciones”, la presencia haitiana sea cada vez más numerosa. Es cierto que el problema migratorio involucra a todos los gobiernos desde el 1966 hasta ahora, pero en los últimos años han penetrado muchos indocumentados. Nunca se han anunciado tantas “detenciones” en carreteras, barrios y empresas.

Con muro o sin muro. Con drones y con equipos biométricos la entrada es cada vez mayor. Es en la frontera, con una efectiva política migratoria donde se debe poner freno a la entrada masiva de indocumentados. Eliminar a Mata Mosquito, es una medida improvisada. Existen decenas de Mata Mosqui- to en todas las provincias. Política migratoria es hacer cumplir la ley.

Aplicar sanciones a quienes incumplen el 80-20. Es evitar el “macuteo” en la frontera y en las redadas, vigilar la mano de obra en los sectores agropecuario y turístico. No son las maternidades o los hospitales infantiles donde se deben tener los camiones anti inmigrantes. Los hospitales se han convertido en lugares de “pesca segura” de indocumentados. Eso muestra que no existe un control efectivo en la frontera. Ahí lo que tenemos es una “puerta giratoria”. Los repatriados salen por un lado y entran por otro. Solo tienen que tener unos “pesos o dólares”. Es necesario, insisto, en una real política migratoria. Con medidas improvisadas, con discursos atemorizantes y protocolos hospitalarios solo se tendrán resultados mediáticos y momentáneos. La migración no es mala. El ingreso descontrolado, sí.