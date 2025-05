Escritores en el rodaje

En el siglo XIX, el sueño húmedo de los novelistas era verse en el escenario del teatro. Y hacían lo imposible por conseguirlo. Un escritor tan distinguido y alejado de lo vulgar como Henry James ambicionaba más que nada en el mundo los aplausos triunfales de la noche de estreno. No los consiguió y David Lodge ha contado con humor irresistible pero cruel los incidentes de su fracaso (en “Author, author”).

Muchos de los personajes populares que hoy consideramos esencialmente «novelescos» alcanzaron su mayor fama primero en los escenarios: “Sherlock Holmes ” , “ Pimpinela Escarlata”, por supuesto “Peter Pan”… ¡hasta “Búfalo Bill” Con el cambio de siglo fue el nuevo arte, el séptimo, el que se encargó de perpetuar el perfil de los aventureros más inolvidables.

“Ana Karénina” le debe más recuerdos a las estaciones de ferrocarril que a los cineastas, pero “Drácula” o “Frankenstein” son ya personajes cinematográficos aunque nacieron en novelas insuperables, y “Las minas del rey Salomón” o incluso “Moby Dick” acrecentaron su justa fama desde las pantallas algo imprecisas del cine mudo en reiteradas adaptaciones. Incluso alguien poco sospechoso de excesos modernistas como “Don Quijote”, acompañado de su orondo escudero y con el fondo de los inevitables molinos, tuvo su primera aparición en 1898 y Meliés le dedicó uno de sus films en 1908. El cine le debe mucho a la literatura, empezando por su forma de narrar, pero la literatura se ha subido a hombros del cinematógrafo como la estatua sobre su pedestal: para hacerse visible.

No todas las versiones para la pantalla han dejado satisfechos a los autores de la obra l iteraria: Stephen King ha sido trasladado al cine en innumerables ocasiones, con acierto variable, pero es chocante que una de las películas más celebradas a las que ha dado lugar, “El Resplandor”. de Stanley Kubrick con un Jack Nicholson desatado, es la que le ha dejado más insatisfecho. Recuerdo a mi añorado amigo Javier Marías indignado porque su nombre figurase como autor en una película española que detestaba y con más o menos justificación no es ni mucho menos un caso único. Y también los lectores deberíamos tener al menos voz si no voto para juzgar el resultado en pantalla de nuestras novelas favoritas: a mí, fanático de Agatha Christie, no me gustan las pretenciosas versiones que hace Kenneth Branagh de algunas de sus obras, por no hablar del Poirot hipermostachudo que las protagoniza

En cambio, creo que la trasposición al cine que hizo Peter Jackson de una de mis lecturas más queridas, “El señor de los anillos”, es maravillosa. En fin, cuestión de gustos.

Y yo conocí el triste destino de tantos escritores que soñaban con su Hollywood, aunque fuese español, pero se quedaron con la miel en los labios. El cine es la magia de codear con personajes de carne y hueso. Ver al director dando órdenes, los técnicos de las luces o el sonido cumpliendo con sus cometidos esotéricos y el el autor, brujuleando entre ellos, atisba los manejos de unos y otros. Pues bien, eso es lo que ha contado con admirable gracia y penetración Milena Busquets en su último libro, “La dulce existencia” (ed. Anagrama). Trata del rodaje de la película que se hace sobre su primera y aclamada obra, en la que se ocupa de la muerte de su madre.

Ahora Milena se mezcla con los actores y actrices que dan cuerpo al relato, a la vez tan cercanos a los personajes de la novela y tan radicalmente distintos. La propia madre revive de la única forma posible ante ella, dejándola estremecida, sorprendida, conmocionada. Milena Busquets tiene un encanto y una ligereza en su forma de contar muy poco comunes en el habitual engrudo narrativo patrio. Insólitos, diría yo. No da lecciones, sino que sugiere emociones, no tiene un mensaje triste o redentor que transmitir, le pasa como a la vida. Estar en su compañía literaria es como beber un refresco al borde del mar. Un descanso gozoso antes de volver a la rutina nublada. La oímos susurrar, tumbada en la hamaca junto a la nuestra: «No creo en Dios, pero creo mucho en los hombres guapos». Ya está dicho todo.