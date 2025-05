Manual de tacto

En mis casi veinticinco años de vida he visto pasar a varios ministros de Interior y Policía, cada uno cargando con el lastre de gestiones, en su mayoría, poco rescatables. Y al parecer, la actual, encabezada por Faride Raful, no se escapa de la crítica.

El tema de la seguridad ciudadana es neurálgico, lo sabemos. Para contrarrestar los niveles de delincuencia y descontrol ciertamente se requieren medidas impopulares, eso también lo sabemos. El problema está cuando se cruza esa delgada línea entre preservar el orden y restringir libertades, vulnerar derechos y caer en la injusticia con gente trabajadora y honesta.

El problema está cuando la gente no entiende (porque tampoco se lo explican) el porqué de cada decisión. El problema está en que la ministra responde a los cuestionamientos con altivez y desconexión, como si rendir cuentas fuera una concesión y no una obligación inherente al cargo.

Expresiones como el famoso “que ruede” no ayudan a generar confianza ni a calmar tensiones. Más bien, reflejan un tono comunicacional poco empático y defensivo, que dista mucho de lo que la ciudadanía espera de una figura pública que debe dialogar, no descalificar.

La comunicación asertiva es vital, y alguien tiene que decírselo. Alguien tiene que recordarle que el pueblo no es su bancada opositora en el Congreso, son los ciudadanos a los que debe responder. La prensa no abordaría el asunto con tanta insistencia si no existiera un reclamo real por parte de la población. Y la población no alzaría la voz si no sintiera que algo está afectando su tranquilidad.

No valdrán disculpas si la gente no está contenta, y no lo está porque ve operativos que parecen hostigar más que combatir el crimen real, porque le exigen respeto a la ley, pero no se le explica cómo se está aplicando. Y ante todo eso, lo mínimo que se merece no es un “rueden”, es una explicación con empatía, apertura y humildad.