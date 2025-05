Sin política migratoria

Luego de ver varios de los videos que ha compartido este medio de parturientas haitianas, solo puedo decir una cosa: Me parece inhumano lo que hace la Dirección General de Migración con esas mujeres que se merecen, por su condición, un mejor trato y cuidado.

Pienso que el Gobierno no tiene una política clara a implementar. Ya lo dije en otra reflexión, las políticas públicas dominicanas son acciones en caliente, sin metas a corto, mediano y largo plazo. Lástima que con el poder que le ha dado el pueblo a Luis Abinader, este se comporte con este tema y otros, como una persona que no es capaz de aguantar presión, incluso de un grupo que, siendo minoría, lo tiene en el ojo crítico de muchas personas dentro y fuera del país. Ellos están contentos con estas acciones porque más que nacionalistas son anti haitianos, no antiinmigrantes.

Lo que no están viendo es que se dan muchas cifras de deportaciones porque hay muchas formas de entrar al país y mucha gente lucrándose con la miseria haitiana. Es muy fácil ir a un hospital y sacar a una persona indefensa, pero ¿dónde están los números de los agentes y militares que permitieron que esas mujeres llegaran a los hospitales?