La Iglesia permanece firme

Estamos viviendo este tiempo de Sede Vacante. Aunque la cátedra de Pedro esté temporalmente vacía, la Iglesia continúa su camino, sostenida por la gracia de Cristo, su Señor. Nada debe turbarnos: la Esposa de Cristo sigue adelante, animada por la presencia constante del Espíritu Santo.

La próxima semana, los cardenales se reunirán en cónclave. Es un encuentro de fe y que la Iglesia ha realizado desde hace miles de años asignándole a los cardenales menores de 80 años la misión de elegir asistidos por el Espíritu Santo y a través de un fuerte discernimiento, al sucesor de Pedro, en este caso el no. 267 después del pontificado de Francisco. No son unas elecciones políticas ni se presentan candidatos. Les invito a acompañar este momento histórico con oración, sabiendo que el Señor no abandona nunca a su Iglesia. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.