Disonancia cognitiva legislativa

El realismo mágico constituye, más que una explicación de la realidad, el intento evadirla; la ciencia ficción permite entrever la realidad a través de los pliegues de la imaginación; pero, de todas las explicaciones que construimos para entender los absurdos de nuestra cotidianidad caribeña, la psicología social aporta conceptos y constructos válidos, tales como la disonancia cognitiva, entendida esta como el “conflicto mental que ocurre cuando los comportamientos y creencias de una persona no concuerdan”.

La teoría aplica a comportamientos individuales/colectivos y públicos/privados, y explica el porqué las actuaciones de personas o instituciones son de una forma en un contexto particular, y diferentes en otro, aun cuando el mismo marco descriptor de principios se mantenga.

Nuestros legisladores, por ejemplo, parecen padecer del trastorno en la medida que establecen prioridades legislativas diferentes a las de la ciudadanía del país en que viven, sin importar que sus acciones o inacciones impacten de manera directa en la calidad de vida de la misma.

La manifestación más preocupante del trastorno se da cuando, frente a la ocurrencia de determinado hecho social perturbador (¿Jet Set?), o la verificación de un patrón constante disruptivo del orden (¿caos de tránsito?), la reacción inicial sea periférica y cosmética, evadiendo el hecho de que, desde su rol de legisladores diligentes, podrían construir respuestas ante los hechos, y diseñar mecanismos institucionales y jurídicos que eviten la repetición de los mismos.

Que frente a la tragedia del Jet Set la reacción sea intentar consagrar el lugar como un espacio público de recordación y memoria (idea válida y meritoria, por cierto); o, frente al desmadre del tránsito, las reacciones sean interpelar al titular de su organización (válido también); se asemejan, más a acciones que uno esperaría de un ciudadano común, no de un legislador o cuerpo colegiado.

Y es que el congreso tiene la facultad (y obligación) de legislar para ordenar la sociedad, y que dicha legislación responda a las necesidades de la sociedad en el tiempo que vive. Con un Código Penal con más de 200 años, la afirmación de que sus disposiciones y sanciones no se corresponden a la sociedad dominicana de 2025 no admite cuestionamientos, sin embargo, el congreso lleva más de 25 años “gaveteándolo”, mientras todo se desmadra ante sus ojos.

Sobre este congreso del PRM –más que sobre ningún otro–, pesa la responsabilidad de actualizar y modernizar los principales marcos normativos del país –sin excusas de ningún tipo– en razón de su súper mayoría cualificada; sin embargo, lejos de haber puesto clavos y cerrojos a la legislación que regula las construcciones (por lo menos a nivel de aviso), o de reforzar y ampliar el esquema sancionador de la ley de tránsito, la queja individual constituye la respuesta ante el desafío colectivo.

Mientras, la sociedad ve cómo sus representantes no asumen su rol legislativo y prefieren quejarse cual si fueran simples ciudadanos… Y no, no lo son.