José Mármol: poeta de la vida, la belleza y lo esencial

Aquella tarde incipiente de un verano olvidado que tiendo, feliz, a evocar, quedé inscrito en el perímetro de la mirada inquisidora, curiosa e intencionada de aquel entonces joven como yo cuyo rostro visto en picada el sol no pudo ni quiso eclipsar.

¡Jamás lo ensombrecería!

Entonces casaba con una eternidad que robaría a sus faenas y días oportunidades para ejercer su irrenunciable identidad: poeta.

El amigo común que poseíamos, Humberto Frías, me dijo, con sonrisita cómplice, confabulada, de inocultable propósito: Mira, y señaló a ese joven. Supe que lo valoraba y destacaba entre aquella generación de escritores emergentes, forjados en los ochentistas grupos literarios de la UASD.

José Mármol (Santo Domingo, n. 1960) se plantó ante mí, de pie. Yo, sentado en el muro exterior del Cine-UASD. Me miró como se observa desde el cielo: contrapicando. Por su delgadez y altura me pareció una secuoya roja. Me incorporé.

Me extendió use más-que-opúsculo que desde entonces conservo: cubierta amarillo-ocre y dibujo de un ojo que rasgando un plano emerge inquisidor, como él.

Desde entonces de tiempo en tiempo evoco ese primer poemario suyo: “El ojo del arúspice” (1984) y la impresión que me produjo: ¡traía un epílogo como prólogo! ¿El poeta deseaba decir Léeme, luego opina? Lo calzaba Manuel García Cartagena (GC Cartagena, n. Santo Domingo, 1961-), para quien la poesía de Mármol resultaba de mirar el mundo “a través del ojo único de la muerte”, criterio compartido en sus breves palabras por Plinio Chaín (n. Santo Domingo, 1959).

Leí, tranquilo y varias veces, el texto. Desde entonces quedé prendado de él, convencido de la calidad del naciente Mármol escritor: su inquietud me recordó la que Iván García Guerra (Santo Domingo: n.1938 - †2025) había expuesto en “Más allá de la búsqueda” (1963). Ambos acicateados por un imperativo esencial: desconocido, en Iván; inencontrable, en Mármol. Exploración que en ambos liberó energías telúricas, nervaduras crispantes, definitorias del Ser; expresión metafísica, lingüística y social. A diferencia de Iván García, adscrito a la poética de la Generación del 48, Mármol escudriñaba un multi plano vital de condición, experiencia, lengua y escritura renovadas, renovantes y más: “la viscosidad del vocablo democracia” (!); la lucha interior entre hombre y bestia, pacífico y guerrero a la vez…

Indagatoria impulsada por “la pasión sagrada de buscar” —declaró—. Aunque encuentre algo, “qué sería el poeta sin esa bestia onírica | sin la intocable distancia de lo real que es real?”: poesía como conceptuación.

Mármol incubó sorbiendo en fuentes fecundas: precediendo el poema “Entierro de los vivos” (p.71) con un epígrafe de Franklin Mieses Burgos (Santo Domingo, n.1907-†1976), poeta dominicano de estatura universal, adoptó de éste el tema Muerte. “Después de que la muerte dejó sobre sus sienes | una polar caricia de puñales de hielo”, Mieses Burgos había escrito. Escogiéndolo, Mármol reveló su sensibilidad y preferencia ante ese patrón polisémico, metafórico y surreal; indicando su compromiso escritural porque en él este tema devino refractario: generatriz especular de ¡Vida!

Iniciando abril, el Congreso Nacional reconoció a José Mármol, poeta y amigo. Invito a leerlo: su obra es pensamiento creativo; manjar para el placer sustancial.