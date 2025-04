Yo también soy un emigrante

Trato de entender el dilema migratorio y por más vueltas que le doy, termino en las páginas de “La utilidad de lo inútil”, libro del respetado profesor italiano Nuccio Ondine. En ese tomo, junto la desculturización de las cuatro paredes del universo en que vivimos, se toca de soslayo el tema migratorio y sus consecuencias en la creación de una nueva identidad, global en este caso.

La migración significa un problema de adaptación al tiempo real que no ha podido cuajar porque el mundo no se acaba de adaptar a sus complejas ramificaciones arbitrarias, y persiste en aplicar la manipulación y la humillación ante quienes se despiden para siempre de la tierra que los vio nacer.

El infierno no existe. El presente vive para todos por igual, , algo similar a la orfandad donde el fuego es la redención necesaria para aplacar los estados de conciencia.

El tema fundamental del libro que vuelvo a repasar sostiene que: “Los artistas, los poetas o un escritor célebre trabajan toda la vida, sin pensar en enriquecerse, mueren y dejan en su país mucha gloria con la sola condición de legar el fruto de su trabajo a sus descendientes”. Craso error —afirma—. Si de verdad un autor acumula una fortuna es para que sea utilizada en promover actividades humanísticas que resalten su paso terrenal. ¿Y qué será del extranjero que vive de escribir con familia y sueños por cumplir? ¿Tendrá el mismo derecho a no recibir hostilidad si consagra su obra y su vida a la nueva tierra que llega?

El extranjero debe voltear la página ante esa forma de pensar, porque espera lo espurio, la falsedad y mira pasar los carros victoriosos por la puerta del viejo rancho donde habita con los suyos.

Hay dos maneras de entender a un emigrante que sobrevive bajo ninguna esperanza. La primera es no emigrar, es decir, aceptar el infierno y ser parte de él hasta la desaparición de su entorno. La segunda se refiere a entender la naturaleza viajera del ser humano que exige aprendizaje continuo: Búsqueda de su propio yo en la lejanía. Sin embargo, esta teoría choca con una realidad innegable. Buscar ese infierno significa en medio de qué cual de los infiernos vamos a invertir lo que nos resta de vida. Porque el espejismo no desaparece jamás, por nuevas sonrisas que promueva en lejanas tierras. Siempre habrá que darle la razón al nacido en ellas. Para él solo será la buena razón de decir siempre la verdad, aunque nos mienta.

No hay gloria para el problema migratorio. Pero el riesgo vale la pena. Siempre se rechaza aplaudir a un tirano que habla lo que quiere. Y no esperamos un convento para pasar la vejez como en tiempos de Marco Polo. Si escuchamos solamente el canto de sirenas, solo seremos capaces de aplacar nuestra sed de migración, solo seremos capaces de producir sociedades enfermas que acabarán por perder sentido de ellas mismas.

El vodka no solo produce borracheras, sino una satisfacción interior cuando se disfruta como bebida alternativa. En mi caso personal nunca lo he bebido con disciplina. Pero lo disfruto al olerlo porque tiene es inconfundible aroma de mezcla de alcohol y hierbas aromáticas. Tampoco soy fanático del ron, de la cerveza, del whisky (con su inconfundible olor a madera), el vino y sus derivados. Explico que no he sido bebedor, pero, sin embargo, siempre he mantenido oculta una cirrosis que me ha hecho cambiar mis hábitos de vida. Es un trauma de mi vejez y me ha obligado a una dieta rígida que debo cumplir a capa y espada. Si ahora menciono esta peculiaridad de mi salud no es para hacerme la víctima o el victimario por cualquier causa inesperada, En cualquier momento y por cualquier causa inesperada puede salir de nuestro interior algún aviso que nos alumbre que el tan mencionado infierno viene en camino. En mi caso, no pienso en desgarraduras ni frustraciones. Tampoco me importan los tesoros que no acumulé. Mucho menos la obra que he podido crear, a veces mal corregida, sin los ojos de un editor serio que las mejore. Y alguna de esas líneas intentarán borrarlas o minimizarlas por mi condición migratoria. Pero valieron la pena.

Lástima de que existan pocos estudios sobre la condición fantasmal del emigrante. La migración tiene sus propias leyes, a veces e incomprensibles. Pero por muy loca que sea, jamás podrá caber en la estructura del que escapa a un lugar distinto, por su cuenta y riesgo para “volar como las gaviotas”, aunque eso es imposible.