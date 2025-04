Aprendí desde la escuela secundaria que los griegos fueron conquistados por los romanos, militarmente; mas, éstos lo fueron por aquellos, culturalmente. ¿Cuál es el peso específico que tiene en un imperio, una región o un país ser conquistado culturalmente? Salvador Giner (2013) nos habla del “sentido emocional comunitario” como un elemento de identidad que propicia la cohesión de un pueblo. Y el sentido emocional comunitario sería imposible de construir al margen de la palabra y las manifestaciones culturales representadas con ella ( lengua, literatura, arte, música, etc). Ser conquistado culturalmente implica, pues, perder el sentido de identidad y el orgullo de pertenencia que definen una comunidad dada.

En momentos en que se manifiesta con tanto acento el temor de que los inmigrantes haitianos alcancen a constituirse en un componente tan importante en nuestra demografía que lleguen a ser decisivos en la elección de nuestras autoridades, son alentadoras las informaciones dadas recientemente por el director del INDOTEL, doctor Guido Gómez Mazara, en el sentido de que esa entidad se apresta a poner en práctica un plan muy prometedor para conjurar la perturbación de nuestro espectro radioeléctrico ocurrente por efecto de la penetración de ondas provenientes de frecuencias de radio haitianas.

El propio director Gómez Mazara, admite que si uno entra a Hondo Valle con los ojos vendados y le encienden una emisora de radio, creerá que se encuentra en territorio haitiano, pues casi todo lo que se escucha es en el creole de ese país. Continúa diciendo que allí se escucha más “comba” -género musical haitiano- que merengue. ¿Se podrían sentir más amenazados nuestra cultura, sentido emocional comunitario e identidad nacional? En modo alguno. Esa es precisamente la invasión pacífica a la que alude el movimiento nacionalista, y el Estado tiene la gran responsabilidad de poner atención a esto y mantenerse en el centro de la bisagra en la gestión del tema.

En reiteradas ocasiones, he dicho que Guido saldrá victorioso del INDOTEL, y lo que hace en este aspecto, y otros tantos, demuestra que no me equivoco ni mucho menos seré defraudado. No tenemos que dar las gracias a Guido porque cumpla con su deber, pero tenemos que felicitarnos de que en su puesto no esté otro sin sentido de los objetivos misionales de esa institución, apenas si pendiente de nombrar compañeritos y cobrar un jugoso salario. Lo conozco, y puedo dar fe de que tiene un temperamento eléctrico, no se asienta, es un colibrí con el trabajo, aparte de que es capaz y tiene vocación para el ejercicio del poder. Esa combinación de atributos nos debe dar la confianza de que el INDOTEL camina con pasos firmes hacia su consolidación institucional, haciendo lo que le corresponde, y no otra cosa.