Era sólo un café

Como en todo lo referente al cortejo, el café no era más que una excusa. Vamos, que no es que no fuera agradable tomarlo, sino que la razón principal de la invitación y el encuentro no sería saborear una taza de arábica –porque estamos grandecitos como para tomar robusta–, ni mucho menos teorizar sobre propiedades organolépticas que sólo existen en el imaginario de los sin oficios.

Porque, siendo honestos (voz en off de Katherine Hernández), el café sabe y huele a café, a nada más. Ya lo otro, lo de ciruela, chocolate, cítricos, frutos secos… y todos los descriptores de la SCA, son inventos que ayudan al mercadeo de una marca para poder diferenciarse de la competencia y elaborar una historia creíble que motive al consumidor a tomar una decisión de compra favorable.

Resabios anti-consumistas aparte, hay que rendirse a la evidencia y aceptar que el café es algo muy serio como para tomarse a prisa, o, peor aún, sin ganas. En efecto, desde que el papa Clemente VIII declarara que le parecía una bebida tan deliciosa que fuera una lástima que sólo la disfrutaran los infieles, la historia del café ha sido la de la búsqueda de la sensualidad en cada sorbo.

Revoluciones, enciclopedias, golpes de Estado, cumbres literarias, pleitos sonoros, inspiraciones repentinas, arrebatos místicos, juramentos solemnes, pasiones liberadas… ¿qué no se ha hecho bajo el influjo del café?, ¿o acaso Solimán no tomaba café mientras sitiaba Viena y pensaba en Roxelana?

Así pues, mientras invitar a tomar una copa puede resultar temerario –y en el caso de un negroni, osado–, el café pasa por ser políticamente correcto; pues dos extraños sentados en una mesa frente a dos tazas de café pudieran estar hablando de cualquiera de los muchos problemas que atormentan a los seres humanos; y convengamos que el amor es, con mucho, el mayor de todos ellos, a pesar de su doble condición de problema y solución.

Entonces, volviendo al tema, invitar a un café, más que un café, es una excusa. Una excusa para conocer, ver, observar, intuir, sentir, entreverar, vislumbrar, fantasear e imaginar. La lista de los verbos es tan infinita como las posibilidades que pueden resultar de dos extraños compartiendo un café… que bien la historia está plagada de buenos finales que empezaron con un buen café.

Porque el café invita a hablar, a reír, a conversar, a conocerse, a compartir francamente uno de los mayores placeres de la vida; en tanto posible antesala del verdadero placer que es la dicha del amor, en todas sus formas. Así que la invitación fue a eso, a sólo tomar un café, sin nada de pretensiones, aunque debo decir –en su defensa– que los que se hacen rogar saben mejores.

En mi defensa, diré que ella era de mirada desafiante y risa explosiva… y que llevaba unos pantalones blancos.