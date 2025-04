Apreciación cambiaria y entrada de capitales

Primer Tiro

La tasa de devaluación anualizada del pasado mes de marzo fue de 6.6%. Si se toma el promedio registrado entre los días 10 y 22 del cursante mes, la misma cae estrepitosamente a un 2.1%. La corrección monetaria que elevó la tasa de interés de las operaciones de contracción del Banco Central a un 12% durante los meses de febrero y marzo seria la principal causa de la fuerte caída en la tasa de depreciación. Entre los demás factores causales podrían citarse la posible eliminación de la posición larga (activos mayores que los pasivos) en moneda extranjera de las entidades de intermediación financieras, la cual ascendía a RD$ 17,705.4 millones al cierre del mes de marzo, equivalente a US$ 281.0 millones, lo cual hubiese tenido un impacto muy poco significativo en el mercado cambiario. El aumento de los ingresos por turismo y remesas podría considerarse como otro factor explicativo. La llegada de visitantes por vía área y marítima aumentó en 3.82% en el primer trimestre del cursante ano con respecto al 2024, mientras que el aumento de las remesas fue de US$ 327.2 millones durante el mismo periodo.

Segundo Tiro

Si se toma en cuenta que el año pasado el volumen de compras netas fue de US$ 34,380.5 millones, y que para el año en curso el mismo seria superior a US$ 45,000.0 millones, entonces se podría concluir que la suma de los dos efectos anteriores contribuiría muy poco a explicar la fuerte apreciación cambiaria observada durante el mes en curso, pues el impacto en el aumento de la oferta de dólares no superaría el 2% de la oferta total. Pero el inicio de la corrección monetaria, la caída en los rendimientos en los mercados internacionales, y la reducción del ritmo de crecimiento de la economía doméstica, crearían las expectativas necesarias y suficientes para generar entradas y retornos de una parte de los capitales que sociedades (financieras y no financieras), y hogares residentes mantienen en el exterior. Al cierre de marzo, las sociedades financieras tenían activos netos frente a no residentes por el monto de RD$ 748,647.0 millones, equivalente a US$ 11,883.3 millones, mientras que los depósitos domésticos netos en dólares del sector privado (hogares y empresas) ascendían a US$ 4,089.0 millones.

Tercer Tiro

Las expectativas y el retorno de capitales son variables no observables, que no se registran en las estadísticas, por lo que no es posible cuantificar su efecto en la apreciación cambiaria. Pero la entrada de capitales se puede inferir a través del comportamiento de otras variables con las que esta correlacionada. El aumento de los valores en circulación del Banco Central y de los precios de los títulos de la deuda pública, el aumento de los depósitos y la disminución de los préstamos en dólares, son dos efectos vinculados a la entrada de capitales, y que ya se observan en cursante mes. La corrección monetaria y un significativo retorno de capitales podría explicar la acelerada apreciación cambiaria. La volatilidad/estabilidad cambiaria, y la sostenibilidad de una tasa de devaluación anual del 2%, son ahora los planteamientos centrales a los que se debe responder desde el ámbito de la política monetaria, para lo cual hay que tomar muy en cuenta que el tipo de cambio es simétrico con respecto a los movimientos de capitales.