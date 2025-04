Vulnerabilidad, injusticia y espiritualidad juvenil

El aprendizaje es el proceso permanente de transformación de la información y de la experiencia en conocimiento, habilidades, comportamientos y actitudes. Es una de las funciones básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir de una determinada información externa. Es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la propia existencia. Por ejemplo, la calle es tanto un lugar de riesgos como de apoyos, un lugar tan indeseable como lleno de posibilidades de aprendizajes.

Por su parte, la inseguridad, la injusticia, la disfuncionalidad familiar y la pobreza comprometen: el desarrollo humano, el aprendizaje y su realización. Los adolescentes y los jóvenes aprenden procedimientos violentos y desarrollan prácticas agresivas, debido a modelos distorsionados que presentan las redes y los medios tradicionales de comunicación, así como en la sociedad y en la familia.

Asimismo, hablar de espiritualidad, en términos de experiencia, es hablar de uno mismo, de la propia historia, del ser y de su relación con el otro, con el mundo y con Dios. Es una manera de hablar de algo que supera, trasciende y afecta la conciencia. En los seres humanos, la violencia y la espiritualidad están vinculadas y explican la dificultad de los terapeutas, a los acompañantes espirituales y a los educadores hablar de espiritualidad.

Dice el profesor e investigador, Álvaro Salas, en su artículo “Espiritualidad, violencia y androcentrismo”: “los valores espirituales son aquellos que nos ponen en una relación de armonía y aceptación con lo que se percibe como positivo y en una posición de resistencia no violenta contra lo negativo, ya sean personas, seres animados, cosas, ideas o experiencias. Entre estos valores espirituales se identifican la: tolerancia, paz, humildad, interioridad, capacidad de escucha, diálogo, buena voluntad, comprensión, colaboración, resistencia pacífica y la búsqueda de la justicia”. El Papa Francisco sostiene que "vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder ni renunciar a nada. Es aspirar a todo".

La Sociedad Salesiana, en el Capítulo General 29, se expresó en estos términos: realizamos nuestra misión en obras y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión para dar respuesta a los problemas derivados de la injusticia social, la violación de los derechos humanos, la pobreza económica, afectiva y espiritual.

Para prevenir y combatir esta situación hacemos propuestas y proyectos educativo-pastorales específicos, trabajamos para ayudar a los destinatarios a descubrir su dignidad de hijos de Dios, de ciudadanos; y, hacer posible su plena participación en la vida social y eclesial. Como, por ejemplo, Muchachos con Don Bosco.

Las Inspectorías y las comunidades salesianas, atenta a todo lo que genera pobreza y exclusión, ofrecen entornos y servicios específicos, colaboran con otras organizaciones en la promoción del bien común y llevan a cabo acciones que inciden en las políticas de juventud. Buscan entre otras cosas: reducir o eliminar los factores de riesgo y de exclusión de niños; mejoran el entorno social y familiar, realizando tareas de sensibilización.