Después del Jet Set

En los patrones repetitivos y constantes, cuyas variables son medibles y sus resultados son medianamente predecibles –como en todo sistema lineal–, a veces surge la “emergencia”. La complejidad subvierte la linealidad, y, de vez en cuando, suceden “eventos raros” que ponen todo patas arriba.

En fin, que nadie se esperaba lo del Jet Set, ni mucho menos que la dimensión post apocalíptica de la tragedia podría comportar potenciales visos desestabilizadores del conjunto macro, en función de la sincronicidad de cada una de sus etapas.

En principio, más allá de acciones particulares, la concurrencia de víctimas fatales en un evento privado adquiriría ribetes de acción pública en función del manejo del Estado en sus roles de aprobación, supervisión, y gestión de la tragedia a nivel de capacidad de respuesta de sus organismos de socorro; de cómo el Poder Judicial y el Ministerio Público (MP) gestionen el proceso; y de si se prueba o no una relación causal culposa.

En términos éticos y mediáticos, el Estado se ve envuelto más allá, aunque no quiera o no le corresponda. O, siendo más específicos, el gobierno corre el riesgo de ser arrastrado por una crisis que no buscó y de la que –sin embargo– podría demarcarse fácilmente, pues si desde el primer día Abinader se ha embarcado en la creación de un Ministerio Público independiente, mal se le podría exigir al gobierno que vaya más allá de poner a disposición sus capacidades técnicas para determinar qué pasó. Lo demás corresponde al sistema judicial.

En teoría, suena bien; en la práctica, cientos de familias claman justicia y toda la sociedad exige respuestas.

El gobierno debe pisar firme y con cuidado. Ninguna crisis anterior sirve para explicar o modelar esta; los abogados deben saber que no existen precedentes locales válidos; los gestores de crisis entender que nada de lo que resultó en el pasado lo hará en el presente; y que nada será tan simple como extrapolar las etapas del duelo de Kübler–Ross a todo un país; o, intentar cooptar la opinión pública. Las emergencias son eso: fenómenos raros, impredecibles e imponderables.

Por acción u omisión, lo que haga o deje de hacer el gobierno corre el riesgo de “gobiernizar” la tragedia, y, entonces, la crisis correrá a dos velocidades: la de la justicia –en los tribunales–, impulsada por querellas puntuales y el accionar del MP; y la política/mediática… incontrolable.

Si el chaleco antibalas moral de Abinader ha sido la lucha contra la corrupción y la impunidad, pudiera correr el riesgo de verse atrapado en su discurso si desde fuera emerge (espontáneo o inducido) un contra-discurso en esa línea; o, peor aún, si el dolor y la ira mutan en causa, se ponen de pie y comienzan a marchar.

Que precedentes sobre eso si tenemos… y no tan lejos.