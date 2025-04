Quiero esa licencia

Ahora que se buscan “fórmulas” para controlar la circulación de las motocicletas, recuerdo que hace casi dos años, escribí estas Expresiones. Las retomo porque el director del hospital traumatológico Ney Arias Lora afirma que los accidentes “de alto impacto” que se prpducidos por choque entre motociclistas, envían a ese centro al 90% de accidentados. Lean mis expresiones del 18 de agosto del 2023: En realidad, creo que aquí hay un lugar especial donde expiden licencias TODO TERRENO. La licencia, es un documento que “faculta” al ciudadano a circular por las calles, avenidas, autopistas y carreteras. La mayoría la obtenemos en el INTRANT para circular respetando las leyes. Cuidamos la velocidad. No violamos los semáforos. No rebasamos donde se nos antoje poniendo en peligro la vida de los demás. Esos mandatos de ley no son respetados por la mayoría de motoconchistas, delivery, carros de transporte público. Esos, al parecer, tienen licencias TODO TERRENO. Y no crean que solo violan las leyes de tránsito en algunos lugares. No señor. Lo hacen donde hay y donde no hay agentes de la DIGESETT. Las violaciones de estos “ciudadanos” se producen las 24 horas del día, en todo lugar. Violan semáforos, irrespetan al peatón, suben a las aceras y los elevados, en las mismas NARICES de los agentes. No respetan a los demás conductores. Es por eso que deseo saber dónde expiden las licencias que facultan a algunos motociclistas y conductores a violar la ley. Porque no creo que quienes cometen esas violaciones tengan licencia como la mía. No señor. Esta semana me detuvo un agente. Me dijo que me fui en ROJO. Le señalé el carro de concho que, haciendo malabares, pasó del carril derecho al izquierdo, obligando a varios vehículos a detenernos debajo del semáforo. Él entendió. En ese tiempo pasaron motoristas, delivery y carros de concho. El agente ni los miró. Por eso creo que deben tener DOCUMENTO ESPECIAL. Algo que los autorice a violar las leyes de tránsito y hace que los agentes de la DIGESETT se hagan CIEGOS, SORDOS Y MUDOS. Quiero saber dónde expiden esas licencias. Espero que mis lectores me ayuden con esa dirección. Esto escribí hace casi dos años. De ese tiempo a esta parte se han triplicado las motocicletas en las calles. El tránsito ha sido sometido a muchos cambios, pero…PARA PEOR.