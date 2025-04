Un corresponsal que no disfruta en discotecas

En abril de 1990 llegué a la República Dominicana como corresponsal de la emisora Radio Habana Cuba. Cumplidos los requisitos formales, me instalé en la ciudad de La Vega, donde Juan Bosch tenía su cuartel general. Nunca hablé con él, aunque él sí me conocía.

Estuve en esos ajetreos hasta setiembre de ese año en que regresé a la tierra que me vio nacer.

Todas las noticias para la radio cubana las obtenía por fuentes cercanas al profesor. El panorama era complejo. Ningún vegano me facilitaba el enlace telefónico con La Habana. Temían por el clima de tensión que se vivía. No deseaban sufrir cualquier represalia en medio del enfrentamiento de fuerzas “incontrolables” contra el autor de “La mañosa”.

Muchas veces, a espaldas de los dueños del aparatos auriculas, trasmitía sin medir las consecuencias de mis actos. Así pude capear el temporal hasta que un gran amigo me autorizó llamar desde su casa, pero no todos los días, sino dos veces por semana y de madrugada, cuando supuestamente aquellas noticias no podían ser interceptadas. Yo escogí los martes y viernes.

Esos días trasmitía los movimientos y acciones de Bosch junto a estampas de la ciudad donde habitaba. También historias del Cibao poco conocidas.

Otros amigos me invitaron a visitar la que entonces era la mejor discoteca de la región, “Astromundo”. Me impactaron su arquitectura y diseño interior. Pero no disfruté el show. Salí de aquel lugar lo más rápido que pude.

En la Cuba de mi juventud no existían discotecas, sino Círculos Sociales con matinés bailables sábados y domingo, a donde asistían las orquestas populares para motivar el baile. Yo dancé en casi todas, y como un trompo. Eran tiempos de disimular con la música junto a un plato de comida y una reducida cuota de cigarrillos y ropa nueva. Nunca imaginé lo que vendría años después.

De manera que salí de “Astromundo” y no escribí sobre sus tesoros ocultos, ni volví a ese lugar hasta el día de la muerte de quien fuera mi segundo padre, don Aníbal Guzmán. Para mi sorpresa, la funeraria donde acudí al velatorio se levantaba en terrenos del otrora centro de diversión. Recientemente, una de las pocas amistades veganas que conservo, frecuento y respeto, me contó su punto de vista sobre el final de aquel sitio. Apremiado por las deudas y ante un implacable prestamista, el dueño no tuvo otro remedio que ceder la edificación y sus terrenos. Los nuevos dueños le dieron un uso distinto: Se demolió el local y, tiempo después en sus terrenos se levantó la mejor capilla funeraria de La Vega.

Regresé a Cuba victorioso, creyendo en mi reivindicación como periodista y escritor. Pero mi futuro no era muy alentador. Solo recibí el abrazo de amistad de quien tramitó mi corresponsalía.

No es un pecado pasar un rato en un centro de diversión, entre amigos, tragos, buena música y baile. Pero esos tiempos, para mí, quedaron en Cuba porque no vine a este país a disfrutar sus tesoros de ocio. Estoy naturalizado como dominicano, ando en muy bajo perfil y anduve un largo trecho para alcanzar mi status actual, no porque lo mereciera, sino porque aquí pude sembrar. Era imposible detenerme en diversiones porque, como emigrante al fin, hallé baches en el camino, y los enfrenté con humildad y sacrificio. Y esa humildad la intento trasmitir a mis compatriotas que colaboran en “Ventana” y “Lecturas de domingo”. Muchos escritores nacidos en Cuba se creen que todo lo merecen. Y las firmas extranjeras, sobre todo dominicanas, no tienen cabida en ninguna publicación allá donde nací.

Cubanos y dominicanos, nos abrimos paso por el mundo en busca de territorios solidarios para que nadie nos rechace por cuna o ideología. No solo compartimos triunfos y alegrías, sino también momentos de dolor (dentro y fuera de discotecas), cuando la muerte sale engarrotada de su cueva.