El país aún no se recupera de un lunes bailable que terminó en una de las tragedias más grandes que como sociedad nos ha tocado vivir en los últimos tiempos.

De manera particular, para mí la más, incluso luego de haber vivido el Covid y haber perdido tantos seres humanos valiosos como los de hace ya más de una semana.

De esto, se que quienes perdieron un ser amado lo recuerdan en cada conversación, en cada consejo, cada sonrisa, cada lágrima, cada beso, cada abrazo y en todo aquello que los hacía feliz.

Por eso hoy nos invito a ser intencionales con nuestros seres queridos, compartir con ellos, estar presentes en sus momentos felices y tristes, salir a comernos ese helado o a caminar al parque. Simplemente estar.

Nunca sabremos cuando nos demos ese último abrazo, por eso siempre tenemos que procurar que sea apretado, sentido y con mucho cariño. Cuando no hay palabras como ahora estar cuenta y cuesta.

No valoramos lo suficiente el estar acompañados, hasta que vemos tragedias como estas. No contamos el tiempo sin ver a alguien hasta que fallece y vemos que hacía tres meses no lo veíamos, ni lo llamábamos y que quizás nos fuimos enojados.

Nos envolvemos tanto en el “luego lo hago”, “tengo mucho trabajo, “hoy no”, que se nos pasa la vida siendo más noche que día sin abrazar a los nuestros y reír a carcajadas compartiendo anécdotas.

No hay consuelo suficiente como el saberse haber estado presente riendo o llorando. No importa.

Hoy te invito a que tomes ese celular y borres la agenda que tienes de estar acostado y la llenes de momentos significativos, porque mañana… quizá mañana no llega.