¿El Jet Set como carro público?

En la distancia, específicamente desde China, leer algunas informaciones y comentarios en las redes sociales sobre la tragedia del Jet Set se percibe de la siguiente manera:

1-Hay un clamor de justicia que tiene su esperanza en que las familias Grullón y Estrella se querellen contra los propietarios de la discoteca, porque aunque no se dice abiertamente la gente no cree en la justicia para todos, los importantes son los ricos, si ellos actúan los demás obtendrán justicia.

2-No existe intención alguna del Gobierno dominicano de dar la cara para que esa situación no se repita. No es la primera tragedia de este tipo del Gobierno de Abinader y anunciar una ley, la cual se desconoce en qué fase de estructuración está habla de que falta mucho tiempo para prevenir otro accidente como este.

3-Hay una decepción con los comentaristas de los programas de RCC Media, ellos suelen hablar duro y pedir claridad y justicia y en este caso han preferido cuestionar a Dios antes que al propio Antonio Espaillat.

4- Parece que la administración del Jet Set tenía la visión que tienen los choferes de carros públicos: sacar dinero de los pasajeros, pero no invertir en las soluciones reales a los fallos que presentan los vehículos.