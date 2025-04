Elon Musk, esperanza en Marte, incertidumbre en la Tierra

No hay dudas de que aún en estos días de la Semana Mayor y su sobrecogimiento conocido, los hechos del mundo fluyen, de tal modo, que despiertan recuerdos remotos, es mi caso. Cuento mi experiencia.

Elon Musk, acaba de hacer unas afirmaciones en Italia acerca de las corrientes migratorias que estremecen el sosiego: “Un país no es su geografía, sino su gente”; “La inmigración masiva es una locura y conducirá a la destrucción de cualquier país que permita la inmigración masiva sin restricciones. Este país simplemente dejará de existir”.

Agregó, además: “Un pequeño porcentaje de los 8.000 millones de habitantes del mundo bastaría para “trasformar por completo” una Nación como Italia, con sus 59 millones de ciudadanos, por lo que las matemáticas son las que explican la desaparición de Europa y la ocurrencia previa de enormes conflictos para la reabsorción de sus Naciones actuales.”

Quien anticipa la incertidumbre con un claro designio de profecía es el generador y dueño de Space X, la empresa que deslumbró al mundo, cuando uno de sus cohetes espaciales regresara como una mansa paloma a la misma plataforma que lo lanzara. Es el mismo que asegura que “el planeta Marte será visitado en corto tiempo”.

Me convencí, luego del cálculo demográfico de Musk, del peligro en que estamos sentados en esta “isla legendaria” y recordé la última obra de Oriana Fallaci titulada “Raíces del Odio”, editada post morten, y sus pronósticos sobre la suerte de Europa y daba un número impresionante 56 millones de musulmanes de Madrid a Moscú. Su trilogía de obras “La rabia y el orgullo”, “La fuerza de la razón” y “El apocalipsis”, fueron best sellers y levantó una animosidad terrible contra ella, muy perseguida en vida, pero que el tiempo la va favoreciendo para su absolución. Se puede estar en desacuerdo con muchas de sus temeridades, pero fue una visionaria indudable.

Yo, que la tenía distante por su ateísmo, encontré en esa obra un acento reconciliatorio según se acercaba su muerte. Y ya había dicho “Soy atea, gracias a Dios”, lo que indicaba que su rebeldía era frente a quienes afirman representarlo en la tierra, no contra Dios. Su invocación me honra.

Otro recuerdo me invadió: Mi incomparable amigo ya fallecido Luis Espínola Espaillat me contó de una experiencia vivida en Chile con quien fuera su amigo muy apreciado, Orlando Letelier, en el tiempo en que el BID estaba recién establecido y éste le dijo: “Ustedes se han cuidado de seguir siendo una Nación diferente a sus vecinos. Pero, éstos pueden llegar a ser más numerosos, con menos territorio y muy precario. Será dramático lo que pueda suceder; cuídense de estos financiamientos que propician estos Organismos, porque suelen servir a odiosos intereses que no tienen piedad para los débiles y a ustedes los pueden sacrificar.”

Mi inolvidable compadre le respondió: “Está previsto desde el año 1949 en el Informe de Expertos a ONU.”

Pasó el tiempo y pudo traernos a esta encrucijada que acaba de ser descrita por un mensaje presidencial que, por fin, configuró los contornos de la seguridad nacional en pie de lucha contra el fenómeno de penetración gradual y ocupación de masas de ilegales de haitianos provocada por el terror de bandas criminales instrumentales de los designios de ONU, de indiferencia intencionada y perversa, oídos sordos de los intereses de que hablara Letelier.

Ese ciudadano del mundo fue explosionado a plena luz del día en Washington por bomba mandada a poner por el engendro criminal del Pinochet de Chile y su horrendo programa Operación Cóndor, tal como lo hiciera en Argentina con el General Prats y su esposa. Ambos fueron los Ministros de Defensa finales de Salvador Allende.

Así las cosas, me aumenta un temor: Tanto Trump, como Musk, están muy expuestos a la muerte de linaje terrorista. Ambos tienen misiones, como reducir la ineficiencia del Poder en su país y asegurar la paz del mundo. El mismo destino de Letelier, que con Trump ha tenido principio de ejecución magnicida.

Pienso, naturalmente, en nosotros, por lo expuesto que hemos estado a pérdidas dolorosas de nuestra Soberanía e Independencia, más ahora cuando llegan las noticias de que la delirante Fusión pretendida ha podido estar alimentándose de fuerzas nuevas, extrañas y duras como lo son las del Boko Haram de Nigeria y, según se afirma, ya se han establecido 21 mezquitas musulmanas en su territorio, sin que las Bandas Criminales se acerquen siquiera a ellas, mientras asesinan monjitas cristianas, católicas por cierto.

Se podría estar en presencia de una oriundez del extremismo terrorista que desde África ya ha comenzado a dar pasos de su interés de designar a Haití como su Sexta Región de África, en el tiempo en que el Expresidente norteamericano Barak Hussein Obama todavía permanecía cerca del puesto de mando con su fascinante influencia.

Escribo traspasado por el dolor de toda la Nación ante la tragedia de la Jet Set y confieso que ha sido una experiencia única en mi vida: se me perdieron las palabras, porque el sufrimiento ocupó todo el espacio de mi dolor.

La Gracia de Dios y el paso del tiempo nos darán la resignación y permitirán el fortalecimiento de nuestra Unidad Nacional para enfrentar tantos avatares, abatir las incertidumbres y preservar nuestra Patria por encima de todos los pronósticos agoreros, al honrar a los justos que los hicieron.