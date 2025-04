De pie con esperanza

El Martes Santo, contemplamos a Jesús atado a la columna, recibiendo los azotes con un silencio que habla más que mil palabras. No se defiende, no huye, no maldice. Simplemente permanece. Y en ese permanecer nos da una lección profunda: que incluso en medio del dolor, la injusticia o la incomprensión, es posible mantenerse de pie, con el corazón firme y la esperanza viva. Jesús, en su sufrimiento, no solo carga con el castigo físico, sino también con el peso del mundo, con nuestras propias heridas y luchas. Y aun así, sigue adelante, porque sabe que el amor siempre tiene la última palabra. Afrontemos hoy nuestras propias batallas, recordando que Él ya pasó por el camino del dolor, y lo transformó en camino de salvación. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.