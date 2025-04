Los acuerdos de paz de las guerras por encargo de los estados unidos

La guerra por encargo (proxy) de Ucrania con Rusia entró en una nueva fase con el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. Este último prometió reiteradamente en su campaña electoral que terminaría la guerra, y en efecto desde su llegada al poder ha desplegado iniciativas con ese fin. No es la primera vez que los EE.UU. acaban teniendo que negociar una guerra que han iniciado o provocado (como es el caso de la actual). Vale la pena por ello echar un vistazo somero al patrón que ha seguido Washington en el camino hacia la consecución de esos acuerdos de paz en los casos de Corea, Vietnam y Afganistán y apuntar algunas peculiaridades del actual caso en Ucrania.

Típicamente EE.UU. inicia sus guerras proxies adoptando posiciones súper extremas contra el enemigo tal como lo hizo Biden: las negociaciones con el adversario son rechazadas de plano con un lenguaje feroz; se despliega una demonización maniquea del enemigo describiéndosele como la encarnación del mal que desea destruir la “democracia” y los buenos valores occidentales; se codifican las posturas extremas en mantras como “nunca conversación sobre Ucrania sin Ucrania”; en fin, se adopta la postura en la que precisamente continua atascada la Unión Europea hasta hoy.

En los tres casos típicos de guerra proxy que indicamos más arriba el curso seguido fue similar. Primero, los EE.UU. quedan atrapados apoyando regímenes fracasados y corruptos que consumen recursos sin fin. Segundo, al concluir que enfrentan un adversario que ha soportado con éxito su embestida y que puede derrotarlos, deciden entablar negociaciones directas con él. Tercero, el proxy y los aliados tienen que ser marginados al oponerse al proceso de negociación y tratar de sabotearlo. Cuarto, mientras al principio los EE.UU. tratan de imponer sus condiciones, cuando las conversaciones avanzan acaban forzados a aceptar las condiciones del adversario al ver que los objetivos estratégicos no pueden ser alcanzados y necesitar con premura una salida que les salve la cara y oculte la derrota.

En el caso de Corea los adversarios fueron Corea del Norte, China y la Unión Soviética contra un Comando de las Naciones Unidas encabezado por los EE.UU. que incluía otras naciones aliadas. En este caso Washington llevó a cabo una invasión en 1950 para unificar Corea en una sola nación. Para 1952 el público norteamericano estaba harto de la guerra y el conflicto se estancó, y al igual que Donald Trump, ese año Dwight Eisenhower fue elegido presidente al prometer acabar con el conflicto. A fin de cumplir su promesa, Eisenhower entabló negociaciones directas con China y Corea del Norte. Con el fin evitar los obstáculos que representaban Gran Bretaña y los aliados de la ONU, Washington marginó a estos últimos y obtuvo máximo control sobre los términos del acuerdo, al tiempo que excluía también al presidente de Corea del Sur Syngman Rhee, quien amenazaba con sabotear las negociaciones al oponerse a cualquier cese al fuego que dejara a Corea dividida y amenazaba con continuar la guerra sin los EE.UU.

Al principio del conflicto los EE.UU. buscaban cambiar el régimen de Kim Il Sung y en al inicio de las negociaciones insistían en un gobierno no comunista que unificara Corea; también proponían un acuerdo de paz permanente que terminara formalmente la guerra y demandaban que las fuerzas chinas se retiraran de Corea del Norte antes de un cese al fuego. Nada de esto fue obtenido por Washington. La guerra terminó en 1953, pero los EE.UU. tuvieron que aceptar una Corea dividida a lo largo del Paralelo 38 y el régimen comunista de Kim Il Sung se mantuvo en el poder hasta 1994; Corea del Norte y China rechazaron un acuerdo de paz permanente e impusieron un armisticio firmado el 27 de julio de 1953; las tropas chinas no se retiraron y Washington tuvo que aceptar una Zona Desmilitarizada que persiste hasta hoy.

En el caso de la guerra de Vietnam la Administración Nixon se vio obligada a marginar al presidente de Vietnam del Sur Nguyen van Thieu debido a su oposición al compromiso. Thieu demandaba el retiro de todas las tropas de Vietnam del Norte del territorio del Sur antes de llegar a cualquier acuerdo y rechazaba que el Viet Cong retuviese cualquier forma de influencia política. Dada la intransigencia de Thieu, Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger iniciaron conversaciones secretas con el diplomático norvietnamita Le Durc Tho a principios del 1969.

Como en el caso de Corea, Washington se vio obligado a hacer muchas concesiones a Vietnam del Norte en el Acuerdo de Paz de París que al principio había rechazado: en mayo de 1972 Nixon anunció que los EE.UU. retirarían sus tropas del Sur sin que Vietnam del Norte retirara las suyas, lo que permitiría al Norte apoyar al Viet Cong y prepararse para ofensivas futuras; Washington acordó retirar todas su tropas y las de sus aliados en 60 días; limpiar de minas los puertos de Vietnam del Norte; prohibir la introducción de material bélico y personal militar en el Sur; el retiro de tropas extranjeras de Laos y Cambodia; la reunificación de Vietnam de manera pacífica sin intervención extranjera. El congreso norteamericano, argumentando oposición de la población a la guerra y pérdida masiva de equipo, reusó la aprobación de fondos adicionales para el gobierno de Thieu cuando Vietnam del Norte lanzo su ofensiva final en 1975. La necesidad de excluir al gobierno de Thieu a fin de ofrecer a los EE.UU. una salida apresurada del conflicto aceleró la caída del Sur.

Como es sabido, los EE.UU. junto a una coalición de fuerzas invadieron Afganistán como respuesta al ataque del 11 de septiembre del 2001 en New York. Los talibanes fueron desalojados del poder y en su lugar se instauró el gobierno proxy totalmente dependiente en lo militar y lo financiero de los EE.UU. el cual, para el 2018 cuando la primera administración Trump inició negociaciones directas con los talibanes, estaba encabezado por de Ashraf Ghani.

Los talibanes no reconocían la legitimidad de dicho gobierno. Al igual que en Ucrania, Washington inicio las conversaciones de paz demandando que ellas debían ser “dirigidas y poseídas por el gobierno de Kabul”, lo cual tuvieron que abandonar y negociar directamente con los talibanes. Inicialmente Washington condicionó su retiro al establecimiento de un cese al fuego amplio entre el gobierno y los talibanes. Luego tuvieron que aceptar que los talibanes continuaran combatiendo las fuerzas del gobierno, pero que no atacaran las fuerzas de los EE.UU. Washington se oponía a la liberación masiva de prisioneros, pero luego tuvieron que presionar a Kabul para que liberara 5,000 prisioneros talibanes a cambio de 1,000 de las fuerzas der seguridad del gobierno. Washington empezó demandando que los talibanes cortaran los lazos con grupos como Al-Qaeda pero luego aceptaron solo que Afganistán no se usara como base para atacar los EE.UU., sin requerir que los talibanes cortaran con Al-Qaeda.

Al igual que en Ucrania hoy, los tres casos que consideramos más arriba evidencian como las condiciones en el terreno de batalla y el cansancio de la población sobre el conflicto limitan el poder de los EE.UU. y lo forzan a tener que aceptar las condiciones del oponente al verse obligado a buscar una salida precipitada de su participación mientras desdeña la creación de condiciones para una paz duradera.

En el caso de Ucrania hay dos factores que empeoran la coyuntura para Washington. Primero, los EE.UU. tienen urgencia de concentrarse en su confrontación con China (a quien han definido como su mayor peligro) y en pos de lo cual ya han llegado tan lejos como a desarmar la globalización, proceso que iniciaron e impusieron a todo el mundo. Segundo, contra todo pronóstico, la economía rusa en lugar de derrumbarse ha crecido a un paso superior al de la mayoría de los países desarrollados de Occidente que buscaban su destrucción y más aún, ha superado de manera decisiva a dichos países en la cantidad y la calidad de armas capaz de producir.

*El autor ha sido representante de Republica Dominicana en el FMI