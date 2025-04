Goles de penal

Tengo un amigo honesto que escribe tan bien como cualquiera. No vive en el país, pero todas las semanas me remite sus valiosos escritos. Le he contado de mi viaje a Nueva York y me ha confesado uno de sus sueños: “Si alguna vez encontrara un tesoro, lo invertiría en comprar un apartamento en “a ciudad que nunca duerme y pasar allí lo que le queda de vida”. Me llamó la atención su deseo porque años atrás, una persona me confesó el remozamiento de su apartamento en Santo Domingo con una cantidad de dinero similar para comprar una buhardilla en París. Y aunque la confesión de mi amigo lleva la raíz del emigrante conocedor de las corrientes oceánicas en medio de un mar huracanado, mi criterio personal sobre ese hallazgo difiere del suyo. Para mí, los tesoros han pasado a mejor vida. No creo en tesoros —le dije— Y si por casualidad encuentro alguno, lo dividiría en partes iguales entre mis hijos y nietos. Seguro lo emplearán en algo mucho más útil, según sus respectivos puntos de vista.

Tal vez, mi amigo no conozca el destino migratorio de mi familia, dispersa por el mundo, así como la poca remuneración que reciben por sus empleos respectivos, a pesar del talento de cada uno. Con lospesos que ganan, apenas pueden llegar de fin de mes. Pero son gentes de bien y cada cual se entrega a esa patria grande llamada «exilio». De niño soñaba con fortunas escondidas debajo de árboles, en casas abandonadas o en terrenos de cultivo.

Sin embargo, hasta el día de mi partida de la tierra donde nací, la única fortuna hallada sucedió de manera extraña y casi me desmayo por la emoción. Fue una funda de nailon llena de centavos norteamericanos con la efigie de Abraham Lincoln, manchados con sangre de animal sacrificado. Fue un hallazgo raro, recogido en una de mis habituales aventuras pesqueras por el malecón de La Habana. Lleno de entusiasmo, la llevé a casa, y le confié el secreto al hermano de mi madre, quien limpió cada centavo y los echó en un recipiente de vidrio. Aquel gesto fue una premonición del futuro para aquel país:. La mayoría de mis compatriotas jamás lograron salir de ese lugar y, hasta el presente, conozco la entraña de ese futuro a través de la internet noticiarios de prensa.

Tengo cuatro nietos (dos hembras y dos varones) que amo con locura. A uno de ellos, Luis Fernando, le encanta el fútbol. Me asombra también su talento para las matemáticas. No es mi nieto preferido, pero no deja de ser un niño muy especial que me cautiva. Se que cambiará con el paso de los años, pero soy muy feliz al verlo crecer así. Va a cumplir ocho años de edad, y ya corre en terrenos y campos entrenamiento. Sus padres le ha procurado pelotas, rodilleras, medias, tenis especiales, equipos, camisetas y un lugar de entrenamiento. Lo llevo a sus prácticas y después de carreras y teorías, lo veo jugar con niños de su edad y me siento muy feliz. Hace goles, sabe defender, y como portero, las apara todas. Y como niño al fin, hago lo posible para que no se tome a pecho su talento deportivo. Pero tiene algo habitual para su edad. Luis Fernando desea ganar todos los juegos que practica y no comprende lo necesario que resulta inclinar el rey cuando el adversario juega mejor. Intento enseñarle la importancia de dejar atrás ese instinto victorioso.

Viajamos juntos a Manhattan gracias a sus padres que saben lo que amo, igual que a su hermano y primas. Fue un viaje muy complicado. Sucedió casi a final del invierno y se vio de pronto en un escenario mucho más sublime, donde no todo era juego y diversión, sino también la visita a sitios emblemáticos. Lo hice como intento de mostrar que la vida no solo es paseo. Es un niño al fin, y cae bien donde afloran sus pisadas. Y su entendimiento sabe guardar esos recuerdos.

No deseo para él tesoros escondidos, como anuncia mi amigo escritor. Solo pretendo su armadura propia. Con ella irá portando su universo personal. Solo de esa forma las enseñanzas de su abuelo pudieran tener algún sentido.