¡Ya, déjenlos descansar en paz!

El célebre maestro Artagñán Pérez Méndez, solía referirse a las situaciones en que se producía un accidente de tránsito en una esquina y muchos curiosos acudían veloces a inspeccionar el suceso. Pero, lo que llamaba la atención del maestro no era que las personas acudieran -acaso algunos con la intención de prestar ayuda- al lugar del accidente, sino la respuesta que la mayoría daba al regresar, cuando, no habiendo producido el accidente daños a las personas, alguien preguntaba qué había ocurrido. Generalmente, la respuesta era: “no ombe, no pasó na´, un choquecito viejo”.

Para Artagñán, la indicada respuesta evidenciaba el grado de morbosidad que observa una mayoría importante del pueblo dominicano, pues es evidente que suele estimularle más la desgracia que la fortuna ajena: si el suceso viene teñido con sangre colmará más satisfactoriamente su curiosidad, le dará un tema para chismorrear con fruición y explayarse en toda suerte de conjeturas. Parecería que estos seres precisan del dolor ajeno para distraerse del propio, o de hacer catarsis preventiva del dolor que pudieran causar a otros, como cuenta la Yourcenar al subrogarse en la persona de Adriano, cuanto éste confiesa a Marco Aurelio su sospecha de que, la sangre de las fieras, derramada por él en sus jornadas de cacería, acaso mitigó su predisposición, si alguna, para derramar la humana mediante homicidios o asesinatos.

Basta con sintonizar por estos días cualquiera de los canales de televisión o emisoras de radio para ver u oír la manera descarnada y morbosa con que muchos reporteros, presentadores de noticias, “comentaristas o analistas”, apelan a un enojoso pathos discursivo con la deliberada intención de ganar posicionamiento a expensas del dolor ajeno. Rumiar la narración de los dolores de las víctimas previo a su deceso, mostrar fotografías, publicar audios -desgarradores por su contenido-, explotar el dolor de los deudos grabándolos en franco grito de desesperación han sido las cosas más pequeñas que hemos debido soportar de estos psicópatas.

Es imperativo rechazar la actitud de estos desalmados que explotan el dolor ajeno para lucrarse a expensas de ello. Quisiera proponer al país, a todos los que manejan medios, y a los que trabajan la materia de información, que asuman una actitud de empatía propiciadora del sosiego de los deudos de aquellos que nos dejaron a destiempo y de modo tan trágico. No se trató de tragedia griega de Esquilo, Sófocles o Eurípides, sino de un suceso real y humano que merece, además, tratamiento respetuoso de la dignidad y la memoria de los que partieron. ¡Por favor, ya déjenlos descansar en paz!