Inimaginable

Nadie podía anticiparlo. Nadie imaginó que una noche cualquiera de alegría, música y baile terminaría en esta tragedia. Hoy, cientos de familias vuelven a casa con el corazón roto, preguntándose cómo seguir sin esas personas de las que se despidieron sin saber que era la última vez.

Hay dolores que no se explican. Nos atraviesan el pecho y nos dejan en silencio, mirando al cielo con la esperanza de que todo haya sido solo un mal sueño. Pero no lo es. Desde el inicio de esta semana, el país entero carga un luto que pesa y no da tregua. Todos perdimos, todos andamos con el alma rota.

Nos quedamos con las preguntas, con el dolor de no tener aún todas las respuestas. Pero en medio de este golpe, también hemos visto lo mejor de nosotros: la entrega de nuestros rescatistas, bomberos, Defensa Civil, autoridades y voluntarios que han trabajado sin descanso, y un pueblo entero que, aunque herido, no se rinde.

En lugar de dividirnos, nos hemos unido, en solidaridad. Somos más los que sentimos el dolor como propio, los que oramos sin necesidad de conocer nombres.

Y es por eso que no podemos dejar de decir que no es tiempo de juicios ni de opiniones imprudentes, que sabemos llegarán. Es momento de acompañar y de orar y de abrazar esa empatía que tantas veces nos ha salvado, de callar el morbo y darle espacio a todo el que perdió a un ser querido de vivir su proceso como entienda.

Este país ha llorado muchas veces, pero también ha sabido levantarse. Y lo haremos otra vez. Porque la fuerza está en nosotros, lo sé bien. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. Pero no olvidaremos las vidas que se apagaron. Y quizás, este sea el momento de cuidarnos más como pueblo, no solo en la tragedia, también en la vida.