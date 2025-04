Una oportunidad para China

“China es un país civilizado, antiguo, un estado de cortesía… No importa como cambien las circunstancias internacionales la puerta de apertura de China al exterior se abrirá más y más”, decía el Gobierno chino en respuesta a los aranceles impuestos a ellos por los EEUU.

Creo que no se equivocan. Llevo un poco más de una semana en China y he podido percibir que, a pesar de la barrera del idioma, este país es, entre muchas cosas, civilizado y respetuoso. Los chinos no necesitan hacer ruido ni ostentar sus avances en todas las áreas, en especial la tecnológica, para llamar la atención del mundo.

Al visitar esta semana una empresa dedicada a crear materiales para personas con algún padecimiento traumatológico, una de las ejecutivas decía: “Donald Trump no está en guerra con China, está en guerra con el mundo y nosotros con nuestra amabilidad llegaremos a más personas”. Al final, los Estados Unidos con sus aranceles hará que China sea una potencia más fuerte al ofrecer más servicios y con menos impuestos a más países.