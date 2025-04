El país despertó ayer con una penosa tragedia, el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en el Distrito Nacional. Ha sido un lamentable incidente, que ha dejado más de 44 muertos, cientos de heridos y desaparecidos.

Esto es motivo para abandonar hoy los temas que acostumbro a comentar del área constitucional. Todos debemos unirnos en oración. Rogar a Dios por la paz eterna de los fallecidos, por la recuperación de los heridos y la aparición de los desaparecidos. Es momento de duelo.

No recuerdo una catástrofe como esa, creo que han habido parecidas, pero no igual. Se impone la colaboración y la solidaridad para aportar lo que podamos, incluyendo una idea. Quienes puedan donar sangre, que acudan a los puestos instalados para contribuir con quienes necesitan. Los organismos de socorro y autoridades han estado desarrollando una labor encomiable, con una atención oportuna. Ojalá no hayan más hechos funestos de este desplome, que ha sumido al país en un duelo nacional .