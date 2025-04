Abinader y los haitianos

El presidente Luis Abinader no cobra salario, trabaja voluntario, vive de la fábrica de cemento de su familia. Los principales clientes de esa fábrica, son constructores adictos a la mano de obra barata de indocumentados haitianos.

Los constructores dependen de los haitianos, Abinader depende de los constructores, por la ley transitiva de la igualdad, Abinader depende de la mano de obra barata haitana.

Como Abinader nunca hace lo que dice, y siempre dice lo que no hace, el muro, y la militarización fronteriza, aumentan la presencia haitiana en República Dominicana.

Abinader tiene un conflicto de intereses, que quedó desnudo en 55 segundos de su reciente discurso sobre el “problema haitiano”.

“Hemos incluido en el anteproyecto de reforma del Códgo Laboral que se discute en el Congreso, mecanismos de supervisión y de sanciones, que harán más costoso para los empleadores incumplir con la ley”, dijo Abinader. Ese Código Laboral tiene 33 años en el Congreso, los empleadores demandan eliminar la cesantía laboral para aceptar su aprobación. Si le añaden “sanciones” nunca lo aprobarán.

Abinader después anunció “un anteproyecto de reforma del marco legal existente, que debe ser conocido con carácter de urgencia” endureciendo sanciones además de otras distracciones y naderías políticas.

¿Por qué Abinader no sanciona a los constructores-empleadores “con carácter de urgencia”? porque ellos no le comprarán su cemento.

Abinader dijo que los indocumentados que acudan a los hospitales serán deportados. Ellos no irán, si tienen enfermedades infecto-contagiosas nos contagiarán a todos. La frontera tiene 391 kilómetros, menos 54 kilómetros de muro, quedan 337. Abinader dice tener 11 mil soldados en la frontera, en dos turnos de 12 horas, tendríamos 5,500 por turno, equivale a un guardia cada 60 metros. Es la distancia entre un palo de luz y otro, por ahi no cruza ni una culebra sin ser detectada, pero pasan miles de seres humanos. Mientras Abinader sea presidente, tendremos mano de obra haitiana, no le pagamos nada, nada podemos exigirle, ¿entienden por qué no cobra?