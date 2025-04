El puerto inesperado

Uno desconoce la magnitud del puerto a donde llega. Al principio todo es para bien. La gente brinda, reparte, saluda y ofrece techo y calzado. Pero después, la supuesta cordialidad se va a pique y la barcaza sale en busca de otra orilla. La llegada siempre es bienvenida cuando no hay mareas ni corrientes que arrastren al viajero más de lo debido. Uno se deslumbra ante lo nuevo el recién llegado es aplaudido por su manía de fundar. Todo emigrante es un ser inexplorado, lleno de contradicciones y caracteres emblemáticos. Pero después de la llegada viene el holocausto entiende que “se hace camino al andar, y busca nuevos puertos. Sobrevive a duras penas para encontrar hasta hallar el camino seguro que a veces demora en resurgir.

Amo el mar. Le canto igual que a las gaviotas que lo surcan en busca de cardúmenes. Siempre lo descubro en su estado de ansiedad, cuando se traga el polvo de la piel y ejerce su dominio frente a lo que llega. No moriré en el mar. Pero sí con él dentro de mí. Hubiera deseado partir como en tiempos de vikingos, con una moneda en cada ojo cerrado y dentro de un nave incendiaria donde mi piel soportaría un tiempo más, la brisa intensa. Pero esos son sueños de quijote. Mis cenizas se esparcirán en la quietud de aguas cristalinas. Y seré una hoguera porque el tiempo es una máquina de apuestas donde cada quien tiene sus días contados.

Comento el fragmento de un ensayo de Byung Chul Han que no deja de ser raro. Se titula “La tonalidad del pensamiento” y pertenece al libro del mismo nombre que ya hemos comentado. Trata sobre sus dos pianos Klugel y la forma accidental halló el primero en una pequeña tienda de pianos. Allí lo vio en un escaparate. Se enamoró de aquel piano, y lo adquirió con la idea de comenzar a tocarlo sin haber tomado ni una sola clase. De manera que el coreano tuvo dos pianos. Y la primera pieza que intentó tocar en él fueron “Las Variaciones de Goldberg.” Esto a su modo de ver, guardaba relación con sus libros. Y aunque sus críiticos lo acusan de repetirse, quienes lo hacen no toman en cuenta que esas no son repeticiones, sino variaciones. Sirva esta imagen como un gancho para los inquietos lectores que ignoran que sus libros, sigan líneas fundamentales de su discurso, como las “Variaciones de Goldberg” que, en su caso, se articulan. La teoría siempre persigue el rumbo de las variaciones. Por eso el pensador propone que sus lectores marquen un punto que lo diferencien de otros: lo idéntico y lo similar. Lo idéntico no permite ninguna variación, pues no conlleva ni anchura ni distancia.

Coincido con Chul Han, en mi segunda pasión, el canto, aunque no lo practico. Pero mientras el coreano dedica su tiempo a cantar “Amor de Poeta”, de Schumann y “Viaje de invierno”, de Schubert, mi voz intenta simular la de Andrea Bocelli en “Somos novios”, de Armando Manzanero, o de Plácido Domingo en su inolvidable versión de “Solamente una vez” del también azteca Agustín Lara. Me gusta la música popular en tono grave, clásico, sin la orfandad vocal de un cantante de moda. Solo en eso coincido con Chul Han porque mi literatura, al igual que la suya, se encuentra cercana a la tristeza. Se que me separa un buen trecho de distancia de la múscia, pero mi formación me impide mirar hacia otro rumbo.

Este ensayo pretende ser divulgativo. Es decir, no es “filosofía seria” sino “para las masas”. Todo movimiento que busca un cambio social, depende de textos divulgativos para comunicar su agenda y, por lo tanto, exigir que solo se produzcan textos especializados. Pero detrás de su aparente tono ilustrativo, el autor se pregunta por el sentido del amor en una sociedad en la que el otro se desvanece por falta de contacto personal.

Sin alzar las velas y atracar en un puerto seguro o inseguro, no existo. Y vuelvo a coincidir con el autor antes citado: es necesario agitar los remos antes que la mar se enturbie y el viajero se entrampe en un lugar donde la lluvia lo puede arrastrar hacia sitios desconocidos. El marino necesita el mar como forma de llegar a la belleza inexplorada, porque cuando más sea el olejaje que lo impulsa y pone a prueba su desesperanza, más profundo será su sentir hacia el ansia de llegar a ldonde pueda lanzar el ancla y poner sus ojos en busca de dioses que no existen,

No me refiero a su convicción de escoger las ráfagas de salitre, o de ver el vuelo de gaviotas como algo que el tiempo no puede romper, sino a la certeza de que el mar tiene sentido, con independencia del puerto a que arribe y de la gente que lo espere.