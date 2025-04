Tenía pensado que hoy habláramos como las cosas no se dan como nosotros queremos y como una tranza de la vida, los afanes de la semana precisamente me motivaron a que hoy conversemos otro particular.

Hace varios meses marcamos insistentemente al sistema de emergencia por un tema de ruido y la música terminó solo cuando los ruidosos así quisieron, porque las autoridades nunca fueron; hace menos de una semana llamamos al mismo servicio por una riña barrial, el resultado fue el mismo: ninguno. Vale resaltar que nos dieron el número de la policía más cercana, pero por supuesto que no contestaron la llamada.

El otro día una casa se estaba incendiando y fue la necesidad resuelta con la ayuda de los vecinos porque los bomberos llegaron tarde.

El miércoles pasado un cúmulo de personas me sorprendió a las 6:45 de la mañana, mientras con ojos curiosos veían a un hombre semidesnudo intentando colocar a alguien dentro de un vehículo. ¿El motivo? Un paro cardiaco y no llegó la ambulancia. Probable y tristemente, el paciente ya estaba muerto.

Señores, es lamentable y triste la poca acción y la gran insatisfacción que tenemos los usuarios respecto a los servicios de asistencia rápida del país, llegando a deshoras o simplemente no haciéndolo.

La respuesta de las autoridades siempre será la misma: taponamientos, alta cantidad de servicios, bla, bla, bla. Excusas.

Debo criticar también el tono burlón, incómodo y molesto con el que servidores también se refieren al usuario en la conversación. No me lo contaron, lo viví cuando llamaba a antiruidos a las 12:00 de la madrugada de un domingo (ya lunes) laboral.

No se hasta donde llegaremos con las muchas excusas y el poco servicio de nuestras autoridades, pero a sitio bueno no será.