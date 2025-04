Luis Abinader, franqueza y adulación

La semana pasada, escribí mi columna sobre la situación de la inmigración haitiana y su impacto en nuestro desempeño económico. Abordé la situación haciendo una estimación cronológica de la actitud asumida por los gobiernos que hemos tenido después del final del último mandado de Joaquín Balaguer. Dije que, desde entonces,

todos los gobernantes han observado una actitud de blandura frente a las pretensiones foráneas de falsificar nuestra soberanía, al tiempo de afirmar que el actual presidente ha hecho mucho intentando conjurar el mal, pero debe cambiar su estrategia,

porque estaba claro que no habíamos tenido éxito con la actual.

Lo propio hice en un programa de radio y televisión donde participo como analista político todos los sábados. Pero aquí, si bien fui más enfático al reclamar al presidente Abinader el aludido cambio de estrategia, acaso fui menos explícito. Es probable que, quienes se me quejaron, diciéndome que fui muy ácido en el enfoque discursivo de mi análisis y mi recomendación al presidente, no conectaran con la intención que lo inspiró. Mi análisis en modo alguno pretendió desacreditar lo hecho por el presidente en materia de política migratoria, cuestión que podría advertirse si se revisa la parte final de mi artículo anterior: dije que “si no cambia su estrategia corre el riesgo de ser recordado como un cómplice más de los que falsificaron nuestra soberanía. Y no lo merece”.

Como la mediocridad siempre encuentra nidos donde posarse, no faltarán quienes pretendan que con mi aclaración me estoy retractando de mi análisis. Con todo, esto me

tiene sin cuidado, pues, quienes me conocen saben que la adulación no mora en mí, que digo lo que siento sin tapujos ni miedos, que no calculo afectos, y que soy un alma

libre para pensar, actuar, callar o asumir indiferencia cuando lo estimo preciso; que me pongo siempre a recaudo de actuar como “gusano medroso y encogido” respecto de mis deberes sociales.

Los amargados de mi discurso, deberían saber que un presidente sensato no se sentirá decididamente contestado porque un ciudadano le haga ninguna sugerencia. Más bien, la asumirá con sentido crítico y buscará en ellas -para mejorar la orientación de sus ejecutorias- las verdades que no son capaces de decirle los aduladores de oficio y arte. Ningún buen gobierno se hizo, jamás, sin críticos desapasionados y objetivos. De modo que estoy seguro de ganar más admiración que rechazo de Luis Abinader siempre que me atrevo a decirle sin tapujos mi parecer sobre algo, porque creo que él disfruta más la franqueza que la adulación.