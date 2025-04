La opinión pública en la diplomacia

En la actualidad, se entiende por “opinión pública” el juicio que tienen los ciudadanos acerca de los diferentes temas de naturaleza interna y externa que impactan en la vida cotidiana de las personas.

Así entendida, la opinión pública refleja el sentir colectivo sobre temas relevantes y, consecuentemente, ha de desempeñar un papel crucial en la toma de decisiones políticas por las autoridades de Estados democráticos. Dado que el fin último de cualquier política pública debe consistir en mejorar las condiciones de vida de la sociedad, la voz del pueblo debe ser tomada en cuenta por los gobernantes para definir las decisiones en los diversos ámbitos de la vida nacional (Schiavon).

Uno de esos ámbitos en los que la opinión pública suele influir a la hora de la toma de decisiones es la política exterior del Estado, cuyo instrumento de ejecución, cabe insistir, es la Diplomacia.

De hecho, en las últimas décadas ha adquirido mayor relevancia la cuestión de cómo responden los ciudadanos a las prácticas diplomáticas de sus dirigentes (Romero).

Esto es así porque en los Estados democráticos los ciudadanos pueden ejercer una creciente incidencia (o, en cierto modo, presión) sobre el ejercicio formal del poder, especialmente en determinados ámbitos, entre ellos los asuntos internacionales. Por otra parte, es obvio que una opinión pública “ilustrada y convencida” concede consistencia a la acción exterior del Estado y fortalece consecuentemente su capacidad diplomática.

En la “era del conocimiento y de la información global” es y será cada vez más difícil poder ejecutar una política exterior que no se base en un determinado consenso interno y cuente con el apoyo de la opinión pública. No obstante, tal como sostiene Plantey: “Un gobierno que espere recibir directrices e instrucciones de la opinión pública ya no tendrá libertad para fijar sus objetivos y estrategias, como corresponde”.

Asimismo, Plantey constata que, si bien antiguamente la conducta de quienes ejercían el poder político a menudo estaba dictada por consideraciones de orden personal, actualmente es recomendable que esté acompañada de una preocupación constante por la comunicación con la población. A lo que añade: “Por supuesto no debe haber contradicción entre lo dicho y los hechos, sino más bien fidelidad a los principios que se proclaman”.

Partiendo de que “el conocimiento es uno de los elementos del poder”, una de las primeras obligaciones de los responsables de los Estados debe consistir en contar con mecanismos eficientes tanto para informarse como para poder informar oportuna y adecuadamente.

Obviamente, para preservar el derecho a la información resulta imprescindible que los medios de comunicación puedan asumir y desarrollar su responsabilidad con plena independencia.

En décadas recientes, como ya se ha dicho , se ha implementado, y desarrollado, una “novedosa” modalidad de ejecución de la Diplomacia convencional, denominada “Diplomacia pública”, mediante la cual los Estados ejercitan estrategias para informar e “influenciar” a las audiencias extranjeras (opinión pública), a fin de crear “mayor confianza y empatía” a su favor, lo que resulta imprescindible para obtener determinados objetivos de la política exterior.

Finalmente, como referencia histórica merece recordarse, la frase atribuida a Richelieu: “Toda decisión de la autoridad superior de un Estado, requiere de la aprobación pública”.

