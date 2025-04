¿Son nacionalistas?

Pudiera parecer extemporal hablar de este tema, pero estuve más de 16 horas en un avión y he perdido la noción del tiempo, así que me vale como excusa para decir algo sobre la marcha de Friusa.

Me alegra que en el país exista un grupo que se hace llamar nacionalistas y quieran “devolver valores”, que a su entender nos han quitado los haitianos porque en su lista de inmigrantes ilegales no hay nadie más. El problema con los nacionalistas es que algunos tienen manifestaciones de odio contra los haitianos y aquellos dominicanos que pensamos que rechazar a una persona por su color de piel y nacionalidad es ser racista y xenófobo.

Si no lo eres no te ofendas. Tampoco deberían ofenderse aquellos que demostraron que su único interés en asistir a la marcha en Friusa era salir en videos y conseguir likes. Esa gente bajo la consigna de devolverle su tierra a los dominicanos armó una caminata distinta a la de la Antigua Orden y no respetaron los límites impuestos por las autoridades.

Ser nacionalista además de ser una manifestación de orgullo por la nación, es reconocer la autoridad de quien la tiene y saber que los intereses personales jamás están por encima de los de la patria.