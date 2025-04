El secretario de Trabajo

Luego del proceso electoral de 1990, el reelecto presidente Joaquín Balaguer convocó a los demás candidatos para establecer una agenda social para la próxima década.

Dentro del paquete de reformas, el 9 de octubre de 1990 el presidente Balaguer emitió el decreto 407-90 designando una comisión de especialistas en Derecho Laboral para confeccionar la reforma del Código de Trabajo, integrada por Rafael Alburquerque, Lupo Hernández Rueda y Milton Ray Guevara. Estos juristas entregaron al presidente la encomienda en enero de 1991.

El 4 de marzo de 1991 llego al turno de la noche a Protocolo. Eran las7:00 p.m. y el presidente hacía su entrada, pues tenía en agenda al Dr. Lupo Hernández Rueda, con quien tuvo una breve conversación y lo acompañé a su salida. Me manda a buscar Bello Andino al Despacho del presidente para preguntarme si yo conocía al Dr. Rafael Albuquerque. Le dije que sí, que había sido mi profesor de Derecho Laboral. Entonces me dice: trata de averiguar dónde está y ve a buscarlo. Yo empecé a llamar a varias amigas que estaban en una maestría en la PUCMM y precisamente una de ellas me confirmó que en ese momento estaba tomando clases con él.

Partí hacia la universidad y llegué al aula donde se encontraba dando clase el Dr. Albuquerque. Desde la puerta le interrumpí haciéndole una seña. En ese momento muy amablemente se acercó a preguntarme cómo estaba y si necesitaba algo. Le dije que el presidente Balaguer me había mandado a buscarlo. Entonces me pregunta cómo vamos al Palacio, le explique que yo andaba en mi carro, que me siguiera en su station roja, y nos fuimos ambos uno detrás de otro hasta el parqueo presidencial.

El presidente Balaguer lo recibió de inmediato, le propuso su deseo de que fuera su secretario de Estado de Trabajo, pero el Dr. Alburquerque le pidió 24 horas para tomar su decisión. Al otro día al mediodía yo lo recibí por la puerta de la Ave. México. A las 1:00 p.m. entró al Despacho Presidencial para dar su respuesta afirmativa.

Inmediatamente me mandaron a buscar a Gómez Buret, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, para que preparara el decreto 82-91 de fecha 4 de marzo de 1991, designándolo como secretario de Estado de Trabajo.

Al otro día se juramentó y fui acompañando al secretario Rafael Bello Andino a poner en posesión al Dr. Alburquerque como secretario de Estado de Trabajo. En el camino a la dependencia estatal, Bello Andino me comunica que va a informarle al nuevo secretario que el presidente me designará como subsecretario de Estado de Trabajo. Ante la sorpresa, no articulé palabra alguna. Pero me quedé pensando, pues ya yo trabajaba en el día en la Consultoría Jurídica del Banco Central y me gustaba mucho lo que hacía.

Al otro día fui temprano a Palacio a comunicarle a Bello Andino que, aunque yo tenía casi tres años de graduado de abogado, aún no había cumplido la edad constitucionalmente reglamentaria para asumir esas funciones, que era 25 años. El decreto se quedó hecho.