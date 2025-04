Lo que dijo el Presidente

El presidente Luis Abinader dijo que los programas y medios que difaman no recibirán publicidad del estado.

Pero también debió decir que los programas que rinden culto a las obscenidades y a la vulgaridad tampoco recibirían publicidad del gobierno.

El estado debe, sin que esto se convierta en retaliación , aupar los contenidos que lleven educación, buenos modales, entretenimiento sano, información útil, objetiva y veraz a la población .

Debe ser labor del estado proteger a la población de todo aquello que denigre, promueva los peores valores humanos y proyecte contenidos alienantes que desinformen, etc.

Hay una indecencia humillante de la que muchas y muchos hacen gala en los medios de comunicación. Los algoritmos se arrastran ante tanta impudicia y la apuesta es por el que mejor repertorio de bajeza exhiba.

Estos espacios que enlodan los medios de comunicación of line y online, si es que no hay forma de poder controlarlos, deberían moderar la forma como desarrollan sus labores. Por su reputación y la de todos los que aplauden sus imposturas. Los líderes de estos espacios tienen talento para conectar con una audiencia que les sigue, por tanto, no les resultaría tan complicado poder revisarse, autoregularse y reorientar su carrera profesional.

Le harían un grandísimo favor a la nación.

Estos juicios no los externo para desacreditarlos y desconocer su capacidad para conquistar un público que es mayúsculo y le sigue con devoción. No, la intención es adecentar su papel social y su propia imagen. Procuro sensibilizarlos para que sean ellos quienes presidan una jornada a favor de la población desde los espacios que lideran.