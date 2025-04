¿Se busca una desobediencia civil?

Hace rato que el pueblo dominicano tiene motivos y busca pretextos, para no colaborar con medidas que se imponen y que han venido irritando cada vez más a la población. De hecho, la violencia recibida por el pueblo, de agentes mal tratadores y atrevidos, delincuentes con uniforme, ha comenzado a ser no solo protestada, sino devuelta por la gente con violencia, con la misma intensidad. En distintos puntos del país, ha sido el pan nuestro de cada día y la gente definitivamente no aguanta un maltrato más.

Participantes en la marcha del pasado domingo en Friusa levantan banderas dominicanas, mientras reclaman una solución a la presencia de indocumentados haitianos.

Es una provocación mayor, la que continuaría ejerciendo el ministerio de interior y policía con la población dominicana, si no facilita el éxito de la marcha de Friusa que no la detiene nadie, con o sin permisos. Pero luce que fue una profecía de auto cumplimiento, y todo el mundo vio el abuso de los uniformados, lanzando bombas lacrimógenas, disparando balas de plástico y agua con tanquetas, las cuales denunciamos con tiempo que serian utilizadas para amedrentar a la población dominicana.

La historia se escribió en Friusa y el pueblo dominicano ha aceptado el desafío del gobierno del cambio y como decía Julio Cesar, la suerte está echada. Y habrá un solo ganador, el pueblo dominicano y lógicamente, helicópteros esperan a los que huirán vestidos o no de mujer, como lo hizo el provocador de la poblada de 1984 y ex presidente condenado en contumacia, por su ético, justo, noble y transparente gobierno.

Con lo ocurrido en Friusa y los ejemplos que paso a comentar, la idea de imponerle al pueblo dominicano más restricciones deben deponerse, si es que acaso nos importa la gobernabilidad. Estamos a la puerta de una gran desobediencia civil en el país, en todos los niveles y estadios, provocados por las improvisaciones y creatividad del cambio.

Ahora la nueva perla es la medida (lógica, correcta, oportuna, apropiada por demás) de prohibir las fiestas masivas durante los días de semana santa en las playas y balnearios del país. Con esto de Friusa, queda retado el pueblo dominicano, quien no acatará esa medida y de no deponerse, habrá sangre y luto en semana santa. No olvidemos, que la poblada del 1984 fue precisamente al terminar esa semana santa. Regresando de la playa no encontramos con calles incendiadas y puede usted revisar la historia.

Pero voy a citar varios ejemplos que incitarán a la desobediencia civil y hasta a la violencia, y todo partiendo de que el dominicano ya se hartó hace rato de los abusos de la policía nacional, y todo lo que tenga uniforme y pistola en el país.

En primer lugar quiero decir porque la medida es correcta, justa, oportuna y por otro lado, el porque la gente tiene motivos suficientes para no acatar la medida y cooperar con la misma.

La medida es correcta, políticamente correcta, porque acabamos de tener una crisis en el mundo turístico con la joven desaparecida de la india. Porque toda la población estuvo al tanto y el pueblo dominicano no quedó conforme con los resultados ni la información oficial. Y porque además, se hicieron múltiples reclamos para que los dominicanos reciban igual trato que el dado a la ya famosa joven de la india.

Es decir, que es un pretexto coherente, lógico, sensato y justo, la disposición de esta medida. Y para que la misma sea bien recibida y apoyada por la población, tal vez debe invertirse algo de tiempo socializado los beneficios de esto y manteniendo controles, tal vez sin una prohibición total y tajante, que sin lugar a dudas es una provocación.

¿Porque la gente puede sentirse más que protegida, maltratada con esta medida?. Yo creo que la prohibición debe necesariamente comenzar por los RESORT de Punta Cana, todos, es mas el mismo Hotel Riu y sus sucursales, deberían ser objeto de un seguimiento vital en estos días, pues en adición a la desaparición de la joven no justificada, se han dicho muchas cosas que cuestionan la calidad y la seguridad de estos hoteles. Hasta se ha insinuado, como los mismos bar tenders de la zona, podrían ser parte de redes que endrogan jóvenes, que luego son llevadas a habitaciones para ser abusadas y prostituidas.

Pero, la principal provocación será, que mientras la gente de a pie, no puede festejar en las playas, ríos, balnearios de país, y de repente ni siquiera en una piscina en un club privado o abrir una piscina improvisada en su barrio. La gente poderosa, estará a sus anchas disfrutando de playas, fiestas y bebidas en su lugar predilecto. Resort o Villas en los distintos polos turísticos del país.

Esa idea de que tu si puedes pero nosotros no, es una provocación. Y como no se podrá impedir que en un resort la gente beba, baile, haga fiesta y amanezca en la orilla del mar o alrededor de la piscina, además de los shows que normalmente ofrecen las actividades de un resort, entonces, la rebelión será natural y la desobediencia civil que está loca por estallar en dominicana, se estrenara esta semana santa y se hará a cualquier precio. Lo que se percibe como el abuso de Friusa, pone la tapa al pomo en este escenario pre semana santa.

Por lo visto, con esta medida, vendrán nuevos abusos contra la ciudadanía, mas atropellos y violencia ejercida por una autoridad que hace tiempo sembró el irrespeto, que pretende recuperar con mas abusos, y con esta medida, echamos demasiado leña al fuego, precisamente saliendo de la marcha de Friusa, que ya vimos en el abuso oficial que resultó.

Lo de las fiestas en semana santa, aunque podría ser una medida correcta, desde el punto de vista de querer preservar vidas y proteger a los ciudadanos, también seria cuestionable, porque no estamos en temporada ciclónica, no estamos en un estado de excepción, no podemos aplicar una regla para el pueblo llano y privilegiar a los que pueden pagar un resort. Esto es irritante.

Aunque la intención fué buena, el contexto creado y reforzado con el abuso de Friusa, no ayuda y mucho menos, los precedentes y privilegios que luce se tendrá con un porcentaje reducido de la población, mientras se sentirá castigada la gran mayoría de los dominicanos.