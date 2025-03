El turno del merengue

Conocí a Máximo Jiménez cuando no era aún Máximo Jiménez. Recuerdo en él a un joven estudiante de periodismo de la Universidad Católica de Santo Domingo.

Mantenía relaciones de pareja con mi siempre bien recordada Emelyn Baldera. Entonces, ambos irradiaban juventud y comenzaban a soñar, siempre con los pies sobre la tierra.

Emelyn pagaba sus estudios con el bajo salario que recbía como recepcionista de la empresa Calmaquid, pues contrajo matrimonio y de una vez quedó embarazada. Ante el obligatorio cumpliento de asistir ocho horas, viajar al periódico para llevar sus artículos y a la universidad en las noches a recibir docencia, colaboraba con ella para ir en busca de sus artículos y columnas a la referida empresa, personalmente. Ella fue muy leída y se había ganado un público entre los lectores del suplemento Tertulia.

A cada rato nos escapábamos a hacer entrevistas y reportajes por la ciudad, junto a Maxlyn, en forma de un feto que crecía bajo la protección de su vientre. Recuerdo su entrevista a un reputado intelectual dominicano Ese día convenimos juntarnos en un punto, pero como yo era un hombre de a pie, demoré unos minutos en llegar. A lo lejos divisé a Emelyn impaciente, como increpando mi tardanza.

Emelyn, Máximo y un grupo de estudiantes de periodismo colaboradores del suplemento cultural, asistimos a reuniones colectivas, encuentros de cine y la Feria Internacional del Libro en busca de experiencias culturales para ciudadanos cultos y de bien.

Años después, visité al matrimonio en su pequeño apartamento de Bella Vista. Allí la pareja de recién casados compartía buenos y malos momentos , con su pequeña recién nacida. Máximo sobrevivía con dignidad junto a su familia.

Fueron años duros como los que caen de manera inevitable para probar que no somos muñecos de cartón. Ambos mostraban interés por el periodismo y la investigación para una sociedad movida por intereses informativos.

En cuanto a Máximo, sus primeras publicaciones sucedieron bajo mi égida. Después llegaron sus crónicas de cine (muy buenas, por cierto). Y poco después se dedicó a divulgar todo tipo de historias vinculadas al espectáculo. Su integración al equipo de farándula del periódico El Siglo, contribuyó a ese propósito. Fue para mí un honor contar con sus palabras juveniles, llenas de sabiduría y sapiencia dentro de mi primer libro de cine, titulado “Desde la última butaca”.

Lo apoyé hasta donde pude y fruto de su empeño lo fue su “Cineguía”, una cartelera en forma de volumen, actualizada con lo mejor del cine de ese año.

Después, volví a verlo en su negocio de alquiler de películas, donde puso algo más que sus ideas cinematográficas para lograr un stock de cintas clásicas de valor, muchas de ellas logradas con sacrificio. El local destinado a la renta de obras en formado DVDS se llamaba “Max video” y fracasó al poco tiempo, cuando comenzaba la internet a hacer de las suyas,

Si me he referido del pasado de Máximo y Emelyn (flamante redactora de Listín Diario), pretendo proyectar, esta vez al primero como autor de libros sobre nuestro ritmo nacional.

Máximo ha aprovechado bien su tiempo en la presidencia de ACROARTE. Y con el paso de los años se ha convertido en un especialista dedicado a historiografiar el ritmo que nos enaltece.

Acaba de publicar un nuevo tomo:”Merengue, obra periodística en el periódico La Nación” donde recopila toda la información de una época donde reinaban juntos y revueltos el baile de salón y los conciertos populares.

Máximo sabe que no escribo sobre ritmos criollos. No es mi fuerte. Sin embargo, en esta, su segunda obra, vislumbro su seriedad investigativa, armada cada vez con más rigor, y cercana a los orígenes de ese ritmo contagioso que algunos, con pretendida ilusión, han querido enrostar su nacimiento a otras islas del Caribe, sin argumentos de peso.

Yo doy mi voto por él. No soy especialista en señalar manchas, ni en buscar entuertos. Pero tampoco soy apologista cuando algo me conviene. Escribo lo que siento, lo que vivo y conozco. Y veces meto la cuchara donde no debo. Y solo canto a quienes lo merecen y no me piden nada a cambio.