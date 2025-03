Ha sido prácticamente una constante que cuando se cuestiona a quien está al frente de la Administración pública en un momento histórico determinado o al frente de determinada institución, por lo regular se acude a cifras estadísticas para tratar no sólo de responder la inquietud planteada, sino, además, para desautorizar a quien se ha hecho eco de tal cuestionamiento.

Eso no está del todo mal, pues estas estadísticas resultan importantes para poder establecer comparaciones y en tanto se pueden mostrar resultados diferentes a los que se pretenden dejar por sentados, y en ese sentido es claro que vemos como correcto el uso de las mismas; podría decir, incluso, que recomiendo su uso, pero esto para el debate, para refutar un dato errado o con el que no estemos de acuerdo, pero nada más.

Cuando respecto al uso de las estadísticas expreso “pero nada más”, lo que deseo significar es que en materia de Administración pública no nos puede llenar de satisfacción el que podamos presentar indicadores estadísticos superiores, sin entrar en detalles de si son ciertos o no, y esto así porque más allá de las estadísticas existen realidades que no se pueden obviar, y resulta que un buen dato estadístico podría descuidar a quien tiene en sus manos la toma de decisión y la adopción de medidas en procura no de la mayoría, sino de todos, pues debe tenerse una visión inclusiva, pero del todo, no de una parte.

En ese escenario, entiendo que las estadísticas no pueden ser vistas ni usadas para mostrar satisfacción por el hecho de superar números y cifras, si no para la elaboración de políticas públicas incluyentes que redunden en beneficio de todos. A fin de cuentas, es importante tener presente que “las estadísticas son fundamentales para la formulación de políticas públicas porque permiten conocer la realidad y tomar decisiones basadas en datos”… para eso sí que son importantes.

Para ser lo más práctico en el enfoque y tratar de despejar posibles dudas sobre lo que deseo resaltar, pensemos, por ejemplo, en una comunidad determinada, donde en tiempos pasados sólo un 20% de su población tenía acceso al agua potable. Si ahora un 60% ha logrado acceder a este servicio, pues sin duda que es alentador y hasta plausible, pero resulta que lo que debe procurarse es que el restante 40% pueda igualmente acceder y completar el 100% de esa población con acceso a dicho servicio.

Por eso decimos que esos datos estadísticos pueden ser usados para el debate, pero desde la Administración pública esa no debe ser la finalidad, sino usar estas estadísticas para lo que en realidad están orientadas, que entre otros aspectos, y de ahí su importancia, “permiten comprender las dinámicas sociales y responder a las necesidades de las personas; ayudan a asegurar la igualdad de oportunidades y permiten conocer los efectos económicos de la población”.

Del mismo modo las mismas ayudan a “cuantificar colectivamente las acciones individuales de cada persona; permiten asignar y usar racionalmente los recursos; permiten actuar de una forma más coherente y con conocimiento de causa, y permiten dejar al margen las cuestiones ideológicas, garantizando así una mayor independencia e imparcialidad”.

Así las cosas, y sobre todo cuando se está al frente de la Administración pública, la respuesta no puede limitarse al señalamiento de estadísticas, pues pese a que así es visto por muchos, no creo que gobernar sea simplemente estadística por lo que ya hemos indicado. Pero cuidado, no hablo aquí de nadie en particular, pues como señalo, ha sido prácticamente una constante.

Por tanto, el dato estadístico es muy importante, pero de importante pasa a trascendente cuando se trata de la elaboración de políticas públicas, habida cuenta de que las mismas permitirán tener un visión más abarcadora y acabada sobre la realidad que se vive y poder ser mucho más efectivo en el diseño y ejecución de medidas encaminadas a cambiar y transformar esa realidad.

De tal manera que, reitero, y esto para nadie en particular sino para todos los que han estado, están o puedan estar mañana al frente de la Administración pública, la respuesta ante situaciones de insatisfacción no puede consistir en mostrar cifras estadísticas y jactarse de las mismas pura y simplemente, sino en profundizar el compromiso y redoblar los esfuerzos en aras de procurar llegar a todos… para eso sí que deben servir las estadísticas, pero nada más.

El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).