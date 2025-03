El irrespeto haitiano con la autoridad RD

El pasado sábado se produjo un grave incidente en Uvero Alto, Punta Cana, en el cual cientos de obreros haitianos en su mayoría ilegales se constituyeron en turba en protesta contra el encargado de obra de construcción en un hotel.

Un muerto y varios vehículos incendiados fue el saldo principal del acto de la turbamulta.

Lo ocurrido el sábado comprobó cómo los haitianos que viven ilegalmente en el país perciben la autoridad policial. Los policías llegaron al lugar del incidente; se avistan temerosos frente a la turba enardecida, que no muestra ningún signo de respeto frente a los agentes actuantes y proceden, como lo hacen en su tierra, con las reacciones de barbarie.

Lo de Uvero Alto es una pequeña muestra de lo que podría pasar en un futuro no muy lejano con la ocupación masiva haitiana que se ha dejado crecer en la zona Este y todo el país.

Sostengo y reitero que nuestra nación está en el mayor peligro desde su fundación en 1844. En aquel tiempo era un ejército al que tuvimos que enfrentarnos para parir la República. Hoy es una ocupación poblacional masiva que llega para quedarse. Se está formando en nuestra nación una infranación haitiana que por su naturaleza violenta y la historia de ambos países se expresará tarde o temprano en una rebelión a gran escala y sólo podrá evitarse si se toman medidas urgentes con la aplicación de la ley para enfrentar la invasión que es física y de vientres.

Desde RD se le está enviando la señal a un Haití colapsado que pueden venir a nuestras escuelas y hospitales sin ningún documento. Que pueden tener los empleos del campo, de la construcción; que pueden hasta montar rutas de concho y motoconcho en las principales ciudades, sin ningún documento, con la indiferencia pasmosa de las autoridades de tránsito que quieren en cambio endurecer rigor y orden frente a los dominicanos.

Si el gobierno y mi amigo el presidente Abinader no toman esas medidas pronto, todo indica que será el pueblo el que tendrá que reaccionar para salvaguardar su nación. Lo que está ocurriendo debe unirnos a todos los dominicanos sin distinción partidaria. Son momentos cruciales. Que no tengamos que decir como la sultana Aixa: “Lloraremos como mujeres lo que no supimos defender como hombres.”