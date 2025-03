A veces creo que Johnny Ventura fue un político natural que tuvo que ganarse la vida cantando merengues. Porque un verso de prolífica producción captura todo el sentido de la política actual: “amagar y no dar”.

Tras cuatro años desacreditando opositores “corruptos”, no condenaron a nadie, porque los mismos fiscales solicitaban reenviar todos los procesos. A ese “ministerio público independiente” no le interesa condenar a ciertos involucrados por eso no buscan condenas, porque su función era esencialmente “amagar y no dar”, triunfó.

A la procuradora, doña Miriam Germán, le hicieron todos los reconocimientos habidos y por haber, todavía no se por qué. Teniendo una cárcel casi lista, en lugar de gastar $250 millones para terminarla, la dejó deteriorar, ahora hay que gastar unos $2,500 millones, ella merece todos los reconocimientos.

El reciente fuego en la Penitenciaría Nacional de la Victoria mató cientos de reclusos, no importa, todos sabemos lo que vale un preso. Cualquiera diría que doña Mirian fracasó, pero quizá su misión fue mantener el hacinamiento, y matar presos, lo logró, por eso le hacen reconocimientos.

Yeni Berenice hizo tan buen trabajo no enjuiciando “corruptos”, que la promovieron a Procuradora General de la República. Honor a quien honor merece, doña Miriam y Yeni Berenice inventaron el triunfo del fracaso, fracasando salieron triunfadoras.

El presidente Luis Abinader tiene sus méritos, nos endeudó hasta los tuétanos y no sabemos en qué gastó el dinero. Por suerte es “honesto y transparente”, vimos cuanto afanó con la segunda línea del Metro y el monorriel de Santiago, dos desastres antológicos. Abinader es un estupendo administrador, pero tiene “mala suerte”.

Tras cuatro años y miles de millones gastados en “seguridad ciudadana”, la delincuencia embosca la nación, los homicidios y asaltos se multiplican constantemente. Abinader proclama que somos “uno de los países más seguros del mundo”, porque la seguridad pública es como el crecimiento económico, solo se siente en las alturas.

Este gobierno no tiene nada que mostrar, triunfó fracasando, por eso insisto, ellos inventaron el triunfo del fracaso.