Bipolarizando el debate

El miércoles 05 de marzo, el ex presidente Danilo Medina participó en una entrevista en el programa “Sol de la Mañana”, donde abordó diferentes temas y respondió preguntas.

Medina se sometió a fuego cruzado, desdoblándose en las respuestas. Unas veces respondía como ex presidente; otras como presidente del PLD; otras, como víctima de una persecución penal ejecutada –de manera indirecta–, contra sus familiares.

Las respuestas reflejaron el difícil trance que atraviesa el PLD, dirigido por un político que decodifica el pasado y el presente en clave personal, para quien el futuro no es más que una huida hacia adelante. Más allá de la teoría de Miguel Vargas del partido chiquito, Medina ve al PLD como un instrumento exclusivo puesto a disposición de su defensa personal. Y puede que esté bien para él y sus acólitos, pero no para los peledeístas que miran el futuro con vocación de poder.

Aún así, el hombre sacudió los altares de la comunicación y la política… y era entendible, pues cuatro día antes el ex presidente Leonel Fernández había arremetido duramente contra el gobierno –llamando la atención pública–, planteando que no había hecho grandes obras de transporte; lo que generó al día siguiente una contrarréplica aún más incisiva del presidente Luis Abinader en “La Semanal”, quien cuestionó mordazmente a Fernández, llegando a insinuar que hacía tiempo que no iba a Santiago…

Medina se metió en el medio del debate e intentó colarse en el match de los dos contrincantes, y estos, lejos de caer en el gancho del “todos contra todos, enjaulados, máscara contra cabellera”, hicieron caso omiso a las declaraciones desafiantes que hiciera contra ambos. Fernández ignoró el dardo hiriente y cruel sobre la compra de la “franquicia”, y Abinader fingió no sentir la flecha envenenada de la supuesta persecución política desde la arista familiar, afirmación que directamente cuestionaba el discurso del Ministerio Público independiente, piedra angular de su gobierno.

A lo hecho, pecho. O bien se pusieron de acuerdo, o bien intercambiaron mensajes, o bien actúan al unísono de una partitura no escrita que ambos saben tocar y bailar: la del poder. Lo cierto es que, frente al tercero que llegó tarde al pleito, eligieron ignorarlo y ponerle más picante al drama, llegando Fernández a hacer su “Voz del Pueblo” en Santiago el lunes 10, donde enrostró al gobierno sus realizaciones públicas, como sus supuestos incumplimientos –con invitación a almuerzo incluida–, a lo que Abinader –horas después– devolvió el guante aceptando el almuerzo… pero en Pedernales (salió bellaco el hombre), como queriendo decir que fueran al lugar donde él había hecho todo.

La otra lectura: Abinader y Fernández se reconocen, se respetan y se asumen como iguales e interlocutores válidos. Ambos ganan: uno que perfila al candidato opositor del 2028, y otro que es validado desde el poder como única alternativa legítima, y, de pasada, ambos envían a Medina devuelta al redil de lo minoritario… en donde, al parecer, pretende mantener a su partido.