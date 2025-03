El sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como “menos de 30 minutos diario de ejercicios regular y menos de 3 días a la semana”. Se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto (consumo calórico) semanal en actividad física no supera las 2000 calorías, también es aquella o aquel que solo efectúa una actividad semanal de forma no repetida por lo cual las estructuras y funciones de nuestro organismo no se ejercitan ni estimulan al menos cada 2 días, como se requiere.

Se considera personas de vida sedentaria, aquellas que llevan un estilo de vida carente de agitación o movilidad; personas que mantienen una baja actividad física, no practican ejercicios físico y se limitan a moverse lo estrictamente necesario (cuando van al trabajo, cuando salen a la calle o cuando deben hacer alguna tarea en la casa).

Este estilo de vida es más frecuente en las ciudades modernas altamente tecnificadas donde todo está pensando para evitar grandes esfuerzos físicos. La mayoría de las personas sedentarias tienden a su vez a seguir un estilo de vida poco saludable, lo más común: comen mal y además en grandes cantidades.

Los computadores, los mostradores, los ascensores, la televisión, los sillones reclinables, los controles remotos, los automóviles, las escaleras eléctricas y juegos de video, son los grandes enemigos de una buena salud cardiovascular, pues todos favorecen llevar una vida sedentaria definida, como aquellas personas que no realizan más de 90 minutos de actividad física por semana.

El estilo de vida sedentario constituye una de las 10 causas fundamentales de mortalidad, morbilidad (enfermedad) y discapacidad; es el segundo factor de riesgo más importante de una mala salud, después del tabaquismo.

El sedentarismo duplica el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y aumenta la posibilidad de sufrir de hipertensión arterial, osteoporosis, cáncer de mamá y cáncer de colon.

Las Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la vida sedentaria está detrás de hasta 25% de canceres de mama y colon, el 27% de los casos de diabetes y el 30% de las cardiopatías isquémicas, es decir angina y el infarto agudo de miocardio.

Estudios han demostrado que el sedentarismo también puede afectar al parecer nuestra salud emocional. Luego de revisar 24 estudios se demostró que las personas sedentarias tienen un 25% más de probabilidades de sufrir de depresión que las personas que mantienen un estilo de vida activa.